Gabon : Dynamique unitaire veut exploser toute la fonction publique gabonaise

Dans un communiqué repris en boucle dans des réseaux sociaux et des médias plutôt proche de l’opposition, la DU appelle à la mobilisation générale de tous les travailleurs, les retraités militaires et civils.



Au menu, de cette assemblée générale prévue à Awendjè dans le 4ème arrondissement, le contenu du cahier des charges déposé sur la table du gouvernement le 1er décembre dernier.



Dans ce cahier, figurent comme revendications le paiement de la PIP du 2ème trimestre 2015, le paiement des rappels, des services rendus et des droits des agents des secteurs parapublics.



Le nouveau cadre de gestion de la main d’œuvre non permanente, l’organisation des élections professionnelles, le versement de la subvention de l’Etat à la DU, la réorganisation du Conseil économique et social (CES), le statut du leader syndical…



Dynamique unitaire avait suspendu sa grève il y a six. Depuis cette période, le gouvernement n’aurait pris aucune mesure pour faire avancer ses doléances d’où la décision de convoquer cette assemblée générale.



Antoine Relaxe

gabonactu