Gabon - Dossier/Terrorisme : Attaque manquée à Kanal 7…

Armés de fusil à pompes et machette, trois individus cagoulés ont tenté de prendre en otage le personnel de la chaine de télévision privée Kanal 7, ce vendredi 16 juin courant aux sur les coups de 10h. Selon les témoignages recueillis auprès des agents du CDE, les hommes armés sont arrivés à bord d’une voiture de marque Pajero. Ces derniers ont tenté de pénétrer les locaux via la porte avant jouxtant l’entrée principale du CDE.



Après avoir observé des gestes suspects, les personnes présentes dans les locaux du CDE, accolés à ceux de Kanal 7 ont poussé des cris pour alerter leurs voisins les plus proches. Du coup, les présumés terroristes ont pris la poudre d’escampette. Les deux réceptionnistes de Kanal7 qui disent avoir échappé aux bandits par la grâce de Dieu, sont rentrées chez elles, tremblantes comme des feuilles.



La tentative d’attaque des locaux de Kanal 7 a été menée alors que le personnel était en pleine préparation des éditions d’informations et autres émissions. Bonne nouvelle, la plaque d’immatriculation du véhicule conduisant les malfrats a été relevée par un témoin oculaire. Reste aux forces de police et de défense de faire leur boulot.



