Gabon : De retour de Cuba, Ali Bongo accueilli par des centaines de partisans rémunérés

Les tee-shirts et autres gadgets de campagne étaient de sortie depuis ce lundi matin à Libreville pour accueillir Ali Bongo : taxis et autres bus réquisitionnés pour l’occasion. Il fallait pour les soutiens d’Ali Bongo faire mentir les révélations accablantes diffusées jeudi soir sur France 2. Selon la presse française, les quelques Gabonais mobilisés pour cette contre-offensive devaient recevoir des organisateurs la modique somme de 8.000 francs CFA pour leur mobilisation "spontanée".



"On a subi le magazine de (la chaîne publique française) France 2 qui a mis à mal le président. On a décidé de l’accueillir à l’aéroport - de retour de Cuba - pour lui montrer notre attachement", a déclaré Yann Chancel, président de Génération Ali Bongo Ondimba, l’une des organisations mises en place lors de la présidentielle controversée, qui a mobilisé des jeunes pour accueillir Ali Bongo à l’aéroport de Libreville.



"On nous a promis 8.000 francs CFA", a confié hier à l’AFP l’un des manifestants près de l’aéroport, au milieu d’une foule portant des tee-shirts et casquettes portant le prénom Ali. "Au quartier, la vie est difficile", a-t-il ajouté pour justifier sa venue. De la somme promise, certains des manifestants n’obtiendront finalement qu’entre 2.000 et 3.500 francs CFA, nous ont confié certains d’entre eux en colère.



Le premier a tenté d’allumer un contre-feu à ses révélations fracassantes sur l’enrichissement illicite de sa famille sur l’économie gabonaise fut Ali Bongo lui-même. Le président gabonais dont le documentaire a révélé des fraudes grossières dans le Haut-Ogooué, s’est offert le jeudi soir-même une visite d’Etat chez les frères Castro. Il y est resté jusqu’à dimanche avant de regagner Libreville hier.



Jeudi soir, l’enquête de la télévision française a révélé que le père d’Ali Bongo avait fait fortune en tirant mafieusement 18% de l’extraction pétrolière à son seul profit contre 25% pour l’économie nationale, montré la patrimoine immobilier hors-norme des Bongo en France et surtout la fraude massive mise en place par Ali Bongo pour rempiler à la tête du Gabon.



Nos confrères ont indiqué avoir obtenu les procès-verbaux officiels du Haut-Ogooué où sur 1/4 d’entre eux, l’abstention atteignait déjà 3346 contre les 47 validés officiellement par la Cour constitutionnelle présidée par la belle-mère d’Ali Bongo, Marie Madeleine Mborantsuo, elle aussi dans la tourmente judiciaire en France.



