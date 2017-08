Gabon : De la Cocaïne pour 45 millions saisie à l’ADL

Auquel cas, il faudrait pointer le dysfonctionnement des services internationaux de contrôle, de ceux du hub aéroportuaire d’Addis-Abeba et en dernier lieu des douanes gabonaises qui ont manqué de vigilance en l’occurrence. Autrement dit, des colis dangereux arrivent à l’aéroport de Libreville et sont abandonnés au tapis de bagages. Dans le cas d’espèce, il aurait pu être question d’une bombe. Ce qui ramène au souvenir de la découverte, en juillet 2008, de 27 fusils de type Calibre 12 abandonnés à l’aéroport Léon Mba et débarqués d’un vol d’Air France en provenance de Paris.



Munie d’un passeport vénézuélien, d’un visa d’entrée au Gabon et d’une bonne quantité de devises étrangères, la dame qui affirme n’avoir jamais séjourné au Gabon, avait une réservation de chambre à l’hôtel Hibiscus de Libreville. Mais qui donc lui a fourni la lettre d’invitation lui permettant l’obtention du visa ? Qui donc lui a réservé cette chambre dans un hôtel de seconde catégorie ? Vraisemblablement, elle a bénéficié de complicités locales.



Le marché – au noir- des drogues dures à Libreville est très florissant ces derniers temps, au regard du nombre de cas d’overdose enregistrés dans les hôpitaux. La cocaïne et l’héroïne qui entraient au Gabon, depuis la fin des années 80, notamment par des filières développées à la périphérie de la pêche artisanale nigériane et des passeurs d’immigrés clandestins, ont été supplantées, ces dernières années, selon une source policière, par le crack, une drogue de synthèse qui fait des ravages, même dans les quartiers populaires de la capitale gabonaise où elle est appelée «cailloux». Ce qui laisse penser que des filières préexistent à la prise de ce jour des douanes gabonaises.



Le ministère de l’Intérieur sait très bien que dans d’autres pays, il existe des groupements d’intervention rapide (Gir) comptant des douaniers, des gendarmes et des policiers. Placés sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, ces Girs échangent des informations pour une efficacité plus grande des opérations de contrôle, entre autres. Il est temps, en tout cas, qu’à l’ADL les trois services de contrôle présents puissent coordonner leur travail pour plus d’efficacité. Avis à Lambert-Noël Matha.



avec gabonreview