Gabon : D’importants dégâts dans un incendie à Libreville

Consternation et émoi sont perceptibles à Akébé au lendemain du grand incendie qui a ravagé mardi après-midi ce quartier du 3e arrondissement de Libreville situé derrière le marché. Les flammes qui se sont déclenchées aux environs de 13h ont emporté sur leur passage deux vies, des jumelles âgées de deux ans seulement, et complètement rasé quatre habitations.



Un garçon de quatre ans a quant à lui été grièvement blessé. Le gamin n’a eu la vie sauve que grâce à la prompte réaction des voisins venus stopper les flammes en furie.



Un sinistre de plus qui vient remettre au goût du jour le fameux débat sur l’intervention rapide des services publics compétents en la matière. Ni la compagnie des sapeurs pompiers, ni de policiers encore moins le Samu social, aucun desdits services n’était là au moment opportun pour limiter les dégâts.



En dehors du service des pompes funèbres venu récupérer les corps des fillettes entièrement carbonisés. Tout comme la question de la prolifération des bidonvilles et des quartiers malfamés en plein cœur de la capitale gabonaise continue d’alimenter la chronique mondaine.



