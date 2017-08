Gabon : Coup de froid pour l'opposition, Emmanuel Macron félicite Ali Bongo

« Monsieur le Président, A l’occasion de la Fête nationale de la République gabonaise, j’ai le plaisir de vous adresser à vous-même, ainsi qu’à l’ensemble de vos compatriotes, mes sincères félicitations.» a écrit Emmanuel Macron Rechercher Emmanuel Macron qui poursuit et conclu: « Je tiens à souligner l’importance que j’attache au dialogue et à la coopération entre nos deux pays sur des sujets d’intérêt commun tels que les changements climatiques ou la paix et la sécurité en Afrique. Je souhaite que nous continuions à travailler à l’approfondissement de notre relation et au renforcement des liens qui unissent si étroitement nos deux pays. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.»



Cette adresse du président français pourrait apparaitre comme un coup de froid pour ceux, principalement de l'opposition radicale, qui affirmaient qu'Emmanuel Macron n’appréciait Ali Bongo.



Le 17 aout le Gabon célébrera le 57ème anniversaire de son indépendance.