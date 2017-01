Gabon - Can 2017 : Un footballeur gabonais refuse la sélection et ira chanter « Jean Ping Président !!! » au stade

La Can 2017 serait-elle la can de tous les danger ? Après l’appel au boycott lancé par Marc Ona Essangui et le Français Laurent Duarte, tous deux activistes et promoteurs de la campagne “Tournons la page”, dénonçant le maintien de la compétition au Gabon malgré les violences post-électorales d’août-septembre qui ont marqué la réélection d’Ali Bongo, des professionnels du ballon rond gabonais montent au créneau.



Après Guy Roger Nzamba, ancien sociétaire de l’AJ Auxerre et international gabonais du temps de l’Azingo national, le tour revient à Bruno Franck Mbenempolo, évoluant au StadeMandji, club professionnel de la Première Division du Championnat de Football Gabonais d’ouvertement s’opposer à ce rendez sportif.



Dans une déclaration rendue public sur son compte personnel, le jeune footballeur confirme avoir été approché pour porter les couleurs du Gabon à la Can 2017. Convocation à laquelle il a opposé une fin de non recevoir « j‘ai appelé le Manager Général de notre sélection pour lui exprimer mon refus de participer au dit événement.» précise-t-il parlant de la Coupe d’Afrique des nations qui se tiendra dans quelque jours.



Bruno Franck Mbenempolo relate ensuite les raisons personnelles qui ont motivé son refus de participer à la Can qu’il qualifie de « Boom Sportive ».



Partant de son grand-père retraité et domicilié à la Poste SA qui doit barrer la voie publique pour « recevoir» sa passion, à son père qu’il dit avoir « été arrêté arbitrairement pendant la période post-électorale. Il est toujours dans les loges de la Prison Centrale sans avoir, jusqu’ici été jugé ». S’agissant de sa mère désormais au chômage, le footballeur pointe du doigt la responsabilité de l’Etat qui « refuse de régler sa dette intérieure ». Le même Etat qui selon lui est à l’origine des années interminables des universités et facultés du Gabon et des grèves à répétition et du manque de table-bancs. Le jeune dénonce en outre, la perte de son grand frère lors de « l’attaque du QG du Candidat Jean Ping » pour « pour avoir crié et chanté la victoire du Candidat de son choix » précise-t-il.



Bruno Franck Mbenempolo dit qu’il ira tout de même au stade en tant qu’amoureux du football. « Contrairement à ce qui est proposé par certains, moi j’irai au stade durant la CAN ». Mais le sociétaire du Stade Mandji ira « supporter les Adversaires des Panthères ». Ce n’est pas tout. Le jeune homme y prévoit de « au moment de chanter La Concorde », dit-il « en espérant que les autres spectateurs enjambent leur peur, et l’accompagnent dans cet exercice : Jean Ping Président !!! » conclut-il.