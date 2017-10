Gabon - CPI : Quand “L’Union” s’habille en Pravda

Georges Mpaga, le président du Réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG) a relevé sur Facebook un article du quotidien L’Union, largement commenté par la suite sur les réseaux sociaux. Paru le 29 octobre dernier et titré «Francis Nkea rencontre Fatou Bensouda», le texte induit des questions quant à la communication du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains. Ayant pourtant commis un photographe (Adjaï Ntoutoume) aux côtés de la délégation gabonaise, le quotidien pro-gouvernemental soutient que le «ministre de la Justice a échangé, jeudi, à La Haye (Pays-Bas), avec la procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda». Le lieu de la rencontre est un mensonge, d’ailleurs prouvé par l’œuvre d’art en arrière-plan de la photo, ostentatoire, de l’article.



Niamey au Niger, pas La Haye en Hollande



Dans les faits, Francis Nkea n’était pas «à La Haye (Pays-Bas)». Il était à Niamey, au Niger, où s’est tenu, du 24 au 26 octobre 2017, un symposium régional de haut niveau sur la coopération et la complémentarité entre les Etats et la Cour Pénale Internationale (CPI). Tablant essentiellement sur la coopération des Etats à aider la CPI dans la réussite de sa mission, la rencontre a enregistré la participation de 13 pays africains. Elle était organisée avec l’appui financier de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation internationale de la francophonie(OIF). L’article du quotidien L’Union occulte ce symposium et son objet, s’employant à un croc-en-jambe sur l’appel de l’UE à une enquête internationale indépendante sur les violences post-électorales de 2016. Résultante finale des échanges entre Fatou Bensouda et Francis Nkéa : seule la CPI «est habilitée à diligenter une enquête», conclue le quotidien gabonais. Et le ministre de la Justice d’ajouter que «tout recours à une autre instance serait donc faire preuve d’amateurisme».



Fatou Bensouda, maître du monde ?



Ainsi, Bensouda et Nkéa ont décrété qu’aucune commission indépendante pouvant émaner du Conseil de sécurité, aucun groupe de défense des droits de l’homme, aucun pool d’«experts internationaux» tel qu’on l’a vu sur les violences dans le Kasaï en RDC, même pas le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, n’a de compétence pour enquêter au Gabon. «Bensouda, maître du monde ?», s’est demandé un internaute très en verve sur les réseaux sociaux gabonais.



Si l’on y apprend qu’une nouvelle mission de la CPI sera dans quelques jours au Gabon, l’article de L’Union, par sa distorsion des faits, cache mal une opération de manipulation de l’opinion. «En vérité, il s’agit d’un grossier mensonge et d’une tentative supplémentaire d’instrumentalisation de la justice internationale par un régime, responsable des pires atrocités commises au Gabon qui est poursuit par plus d’une centaine de victimes ou représentants de victimes devant ce tribunal, faute de justice indépendante au Gabon», estime Georges Mpaga.