Gabon : Bruno Ben Moubamba lance les travaux de construction de 5000 logements sociaux au nord de Libreville

Le projet est préfinancé et exécuté par Housing Africa Management (HAM), une filiale sud-africaine de Palace Group. Les cinq mille logements sortiront de terre d’ici trente-six mois sur la parcelle 4 située à Angondjé, près du stade de l’amitié sino-gabonaise.



« Aujourd’hui, loin de plaisanter, je proclame l’inauguration du Nouvel ordre urbanistique gabonais, nous voulons que d’ici l’an 2020 que les Gabonais soient bien logés dans l’harmonie avec l’Etat ; plus personne ne se permettra d’occuper anarchiquement un logement », a indiqué M. Moubamba se félicitant du lancement du projet après le lancement des travaux.



Contrairement aux logements préfabriqués d’Angondjé, HAM bâtira des immeubles spacieux à trois ou quatre étages avec des endroits verts, des chambres vastes, des toilettes modernes pour des visiteurs et des occupants. Il sera aussi inclue des espaces de sports et de recréation, des parkings pour des voitures, des belles rues éclairées par des lampadaires dans les différents sites déjà choisis.



« Nous allons aussi réhabiliter des maisons préfabriquées et construire des écoles, des cliniques, des postes de police dans ces cités et des barrières pour sécuriser des occupants », a souligné M. Mbuso Dlamini, président de Palace Groupe.



Le lancement des travaux des nouveaux logements était couplé au coup d’envoi du projet d’achèvement des VRD, voirie et réseau divers ainsi que de la réhabilitation des centaines autres logement déjà construits les sites d’Angondjé et de Bikelé au sud de la capitale gabonaise. La construction des nouveaux logements quant à elle va s’étendre à Okolassi (40 km de Libreville).



Palace Groupe a promis que l’acquisition de logements se fera par location-vente. Les maisons seront construites avec du matériel adapté au climat équatorial. Elles seront érigées avec des briques en terre cuite coloriée. Ces habitations auront des toitures en tuile.



« Il faudra au moment opportun que le demandeur entre en contact avec la société adjudicataire, le ministère de l’Habitat et les autorités locales des sites retenus pour devenir locataire avant d’être par la suite propriétaire ; à ceux qui s’amuseront dans les jeux de sous-table, ils seront mordus par le serpent Mamba », a prévenu le membre du gouvernement faisant allusion aux poursuites judiciaires.



Camille Boussoughou

avec gaboneco