Gabon - Bruno Ben Moubamba : Marionnette ou opposant du système ?

Entre d’un côté, les déductions et autres conclusions hâtives qui l’assimilent de facto à un pion du régime et de l’autre, les certitudes, même les plus folles de ceux qui prédisent un véritable rebondissement politique à travers son slogan « Le Gabon d’après », logique indentifiable par ses courses dans les forêts du Sud du pays, Moubamba n’a pas fini de faire des vagues. Depuis son limogeage fin août dernier du gouvernement Issoze-Ngondet II où il occupait le poste de Ministre d’Etat en charge de l’Habitat, il ne cesse de se mettre en scène à travers des marches et autres courses en forêt pour, explique-t-il, construire le Gabon d’après.



Un Gabon purifié de tous les mauvais faucons du régime qui ont contribué à la stagnation tous azimuts du pays, pourtant gorgé de ressources immenses. Mais dont le développement se trouve toujours inhibé par la mauvaise gestion des compatriotes qui n’ont fait que se servir du pays au lieu de le servir. Pour une partie de Gabonais très vite happée par la teneur du message de l’intéressé, il n’y a plus de doute, Bruno Ben Moubamba est en train de construire, lentement, mais sûrement, une logique politique qui va le remettre en scelle. Tant pis pour ceux qui rient aux éclats, en l’assimilant systématiquement à un traumatisme post-gouvernemental ou à son état mental qui, dit-on serait instable.



La malédiction du gouvernement



Mais comment rebondir et retrouver sa crédibilité, son aura d’autrefois (si elle existait bien sûr !) quand on s’est empressé de féliciter Ali Bongo Ondimba, réélu dans des conditions décriées presque partout ? Comment retrouver sa santé politique d’avant quand on a intégré le gouvernement au plus fort de la crise postélectorale ? Moubamba est-il sérieux dans sa démarche, ou essaie-t-il simplement de distraire les Gabonais en se faisant passer pour un opposant qu’il n’est pas en réalité ? Voilà autant de questions qui alimentent spéculations et suspicions de ceux qui ne voient rien d’autre dans cette logique de l’opposant, qu’une simple distraction.



Pour eux, si Bruno Ben Moubamba est un opposant, il ne l’est que pour le pouvoir qui l’aurait fabriqué tel, l’objectif étant de se donner un semblant de contestation. Et cela d’autant plus que l’intéressé lui-même ne cesse de clamer à chaque prise de parole, qu’Ali Bongo comme lui sont des victimes du système. Sont-ce des fleurs jetées au président pour susciter en lui un regard bienveillant de nomination ? Difficile de répondre à la question, mais toujours est-il que la position de l’ancien ministre reste entourée des flou et de spéculations, qui rendent difficile la compréhension même de sa démarche.



Charles Nestor NKANY

avec gaboneco