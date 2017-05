Gabon - Boxe : Taylor Mabika lorgne la ceinture WBC…

En conférence de presse, hier lundi 22 mai courant à Libreville, les membres de Yoka Event, une structure spécialisée dans l’événementiel sportif, ont annoncé la tenue d’un combat de boxe de WBC (Ndlr : World Boxing Council). Lequel combat va opposer Taylor Mabika, champion du Monde WBF lourds-légers à un adversaire encore inconnu à ce jour. Les deux pugilistes s’affronteront le 17 juin prochain au stade Michel Essonghe de Port-Gentil.



« L’objet de cette rencontre est de vous informer de l’événement qui aura lieu le 17 juin au stade Michel Essonghe à Port-Gentil. C’est le combat de boxe de Taylor Mabika dans le cadre de la WBC méditerranéenne. Une ceinture d’exception qui permettra au boxeur de franchir un autre palier », a déclaré Sandy Pernice, Responsable de la communication de Yoka Event. En guise de précision, le Directeur Technique National, Dieudonné Mefaghe a présenté la WBC, encore appelée Conseil mondial de la boxe, comme une organisation de la boxe professionnelle créée en 1963.



Pour revenir au prochain combat de la Panthère gabonaise, le staff technique est plutôt optimiste. « Nous pensons qu’il suit les pas de Mike Tyson, Mohamed Ali… Ce combat est la carte d’entrée de Taylor Mabika dans la WBC pour envisager le titre de champion du monde et inscrire le Gabon au palmarès de la boxe mondiale », a précisé le Directeur Technique National. A en croire Dieudonné Mefaghe, le nom du challenger de Taylor Mabika demeure inconnu car le choix de ce dernier revient exclusivement aux responsables de la WBC sur la base des classements mondiaux. Organisé par Yoka Event, et le Ministère de la Jeunesse et des sports en collaboration avec la Fédération gabonaise de boxe, le combat aura lieu en aller et retour.



Par ailleurs, quatre combats de levés de rideaux opposeront les boxeurs amateurs, affiliés à la Fédération gabonaise de boxe(Fegaboxe), à leurs homologues de la Guinée Equatoriale et du Cameroun. Bon à savoir, une conférence de presse est prévue pour le 29 mai prochain pour livrer les détails relatifs au challenger de Taylor Mabicka et le programme détaillé du combat. En attendant Taylor Mabika foulera le sol gabonais aujourd’hui, mardi 23 mai dans l’après midi pour peaufiner dans son pays natal sa préparation.



avec gaboneco