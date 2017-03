Gabon - Boxe : Alfred Bongo Ondimba contesté !

Déclaré vainqueur à l’élection de la Fédération Gabonaise de Boxe (FEGABOXE) samedi dernier à Libreville, le notaire, (féru du noble art depuis son enfance), Alfred Bongo Ondimba fait l’objet d’un recours déposé auprès de la Confédération Africaine de Boxe (CAB) et à la Fédération Internationale de Boxe Association (AIBA). En effet, suite à l’élection d’Alfred Bongo Ondimba à la tête de la FEGABOXE, les deux candidats malheureux ont déposé des recours en annulation.



Pour Achille Ndziengui, ancien Secrétaire général du bureau sortant dirigé par Me Clément Sossa Simawango et Pierre Anguinga Dickson, acteur de la boxe gabonaise depuis plusieurs années, dénoncent la violation des textes relatifs à la validation de la candidature d’Alfred Bongo Ondimba entachée d’irrégularités. Ces derniers brandissent l’argument selon lequel Alfred Bongo Ondimba n’a pas appartenu au bureau exécutif de la FEGABOXE au moins pendant de quatre ans. Du coup, selon eux, Alfred Bongo Ondimba viole les dispositions des articles 34 et 35 des nouveaux statuts de l’Aiba, adoptés en 2016.



avec gaboneco