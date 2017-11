Gabon : Bertrand Zibi Abeghe est en danger de mort, le pouvoir serait responsable !

Nous venons d'apprendre des sources de la prison centrale que Gnamoro Bertrand Zibi Abeghe se trouve depuis hier soir au quartier CA, le quartier le plus dangereux de la prison crntrale de Libreville. Il ne serait plus au Special B. Le pouvoir d'Ali Bongo et ses sbires seront responsables de ce qui lui arriverait dans ces conditions de détention. Et depuis là les visites lui sont interdites. Selon nos sources, il lui est reproché de faire rentrer les journaux de l'opposition à la prison de Libreville.



A quelques jours seulement du passage du Gabon devant les experts des droits de l'homme de l'ONU, nous avons une preuve supplémentaire du vrai visage des bourreaux qui trônent au sommet de l'état après avoir massacré les filles et les fils de ce pays. Ils cherchent à eteindre les résistants farouches comme Bertrand zibi. Mobilisons nous pour sortir Bertrand de cet enfer.



Marc Ona Essangui