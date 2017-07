Gabon - Arrestation et détention arbitraires du syndicaliste Marcel Libama

Les associations et mouvements politiques signataires de la Coalition CAPPO, œuvrant pour le changement et l’alternance démocratique au Gabon. Ayant été informés de l’arrestation « manu militari », dans la localité de Tchibanga, le 15 juin 2017, du syndicaliste et compatriote gabonais, monsieur Marcel LIBAMA, membre de la Dynamique Unitaire.



C’est avec gravité que nous dénonçons le recours systématique à la force publique et les violences judiciaires auxquelles sont victimes les gabonaises et gabonais sur l’ensemble du territoire national.



Les associations et mouvements politiques réunis au sein de la coalition CAPPO, exigeons la libération « immédiate et sans condition », du syndicaliste gabonais, monsieur Marcel LIBAMA.





Fait à Paris-le 08 juillet 2017



P/O de la Coordination Générale

Fédérations d'associations et partis politiques agrément n° W931016288 / JO n° 1554

Le Bureau Politique

Le Vice-Président en charge de la coordination

M Jean-Jules MIKALA