Gabon: Altercation entre un automobiliste et un client de taxi-bus en début de soirée du Jeudi 3 Aout 2017 au quartier Nombakélé.

CONDUIRE A LIBREVILLE EST DEVENU LA COUR DU ROI PETAUD.



Une bagarre a éclaté en ce début de soirée au quartier Nombakélé entre un automobiliste et un client d'un taxi bus.

L'origine de cette altercation selon les témoins au bord du taxi-bus, serait dû à une fausse manœuvre du chauffeur du taxi du la voie de la ligne ancien ministère de l'intérieur-rond-point avenue de Cointet. Manœuvre qui aurait poussé le conducteur d'un Pajero Land-cruiser immatriculé AR 189 AA, a doublé ledit taxi et le cogner sur le coté, acte qui a suscité l'indignation des occupants du taxi qui ont décidé de le huer et scandé des paroles à son endroit.



En conséquence, le chauffeur du Land-Cruiser ayant été outré par les paroles de l'un des clients du taxi qui a crié:" tu es méchant";ce avant que le taximan ait repris sa course en accélérant de plus belle, a décidé de rattraper puis devancer le taxi en le coupant la route. C'est ainsi qu'il est descendu et a commencé à assener des coups de poing au visage à ce client pendant plusieurs minutes,provoquant ainsi émois et indignations de la part des riverains et des occupants du taxi. N'eut été l'intervention des proches de l'agresseur, occupants du Land-Cruiser dont un sous-officier militaire de l'armée de terre, l'échange de coups entre les deux belligérants, aurait causé des dégâts physiques (blessures ou hématomes).



Après, ce théâtre désolant et abject, la sérénité est revenue dans ce quartier et le taxi et ses occupants ont pu continuer leur périple.



Respectons le code de la route!



Junior Ebong Tchissambo, Blogueur et citoyen libre.