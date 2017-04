Gabon : Ali Bongo fait du social et instaure une allocation chômage !

Passée la tension postélectorale, Ali Bongo Ondimba a décidé de cadeauter sa population. C’est ainsi qu’il a fait adopter un nouveau code de sécurité sociale permettant de prendre en compte les chômeurs. En effet, tout Gabonais ayant perdu son emploi peut désormais prétendre à une allocation chômage jusqu’à l’obtention d’un nouvel emploi. Il pourra en outre bénéficier de la création d’un compte d’épargne chômeur et d’un fonds de solidarité et d’activation de l’emploi, en vertu des nouvelles dispositions prises par le gouvernement gabonais.



Cette décision est d’autant plus salvatrice qu’environ 120.000 Gabonais (soit 20% de la population active) sont au chômage. De même, la jeunesse est touchée, à 30%, par cette situation de précarité. Après avoir bénéficié de bourses d’étude pour étudier dans des universités et grandes écoles étrangères, ces étudiants gabonais retournent le plus souvent au pays sans véritables perspectives d’emplois.



Ces derniers applaudissent donc cette vision sociale des autorités qui pourrait les aider à se prendre en charge. Pourvu que ces fonds leur permettent d’assurer leur quotidien dans ce pays où l’inflation est galopante, en attendant d’avoir mieux. Cependant, certains observateurs s’inquiètent du fait que des personnes véreuses fassent de ces allocations un salaire permanent...Qui vivra, verra