Gabon : Agence d'Exécution des Activités de la Filière Forêt Bois 'AEAFFB)

Une Directrice des Ressources Humaine hors normes

Une histoire drôle à l'AEAFFB. Madame PYTY, DRH de cette structure a décidé de fermer l'Agence sous prétexte qu'elle revendique des arriérées de salaires alors qu'elle est fonctionnaire et régulièrement payée chaque mois par le trésor. Elle est appuyée dans cette basse besogne par les Conseillers techniques et Juridiques. Tous les trois sont fonctionnaires pourtant. Le Conseiller Technique, sieur MBOUMA valentin, habitué aux bagarres avec sa hiérarchie (NGAVOURA) dors à même le sol pour surveiller toute personne qui viendrait essayer de travailler.



Pour organiser les pseudo rencontre, la DRH communique par sms pour appeler les agents à venir casser. Elle a déjà cabossé le véhicule de liaison de marque Térios et dégonflé les 4 roues.



Tous le personnel qui ne comprend pas les agissements de ces trois responsables se demandent dans quelle école cette soit disante DRH a été formée. Elle a fait quel cours d'administration pour ignorer la place d'un directeur dans une administration? Est ce son rôle d'organiser les grèves?



Les trois personnages semblent ils sont très endettés et chercheraient à créer du trouble au sein de cet valeureux établissement dans lequel ils ne se retrouvent pas par faute de compétence.



Nous espérons que le Ministre des Eaux et Forêts en tiendra compte.