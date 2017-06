Gabon - Administration : Qui pour gouverner ?

Il y a de quoi regretter le bon vieux temps où le chef était non pas craint, mais respecté. Peut-être parce qu’on avait hérité des méthodes de l’ancien colonisateur français qui ne nommait pas aux fonctions les plus prestigieuses qui il voulait ou encore les amis et connaissances comme cela paraît de plus en plus à la mode actuellement. Porter main à une collaboratrice, proférer des menaces à son endroit devant témoins, la couvrir d’injures… cela est-il raisonnable dans un contexte qui exige de la hiérarchie méthode et tact ? Et que doit-on réserver comme sanctions à ce supérieur qui « se déculotte » ? Ou bien, l’on veut nous expliquer que les sanctions ne sont valables que pour « le bas- peuple » ? Où sont alors passées les enquêtes de moralité à l’issue desquelles l’on assurait la promotion des élites locales ?



A suivre les explications de l’agent molestée par le S.G, on a qu’envie de dire « chut ! », tant l’on est tenté de se ranger de son côté et se mettre tout de go à sa place pour nous aussi souffrir dans notre chair et notre peau. Quel dommage !



Que se passe-t-il sous nos cieux ?



Ceci nous amène à évoquer une situation non pas similaire, mais qui se rapproche de cette dernière au regard de la gravité des actes posés par l’une ou l’autre partie. Rien ne semble plus aller au sein du gouvernement Issoze Ngondet entre certains responsables dont deux à qui il devait être exigé le devoir de réserve : il s’agit, tout le monde le sait aujourd’hui pour avoir vu le quotidien « L’Union » l’évoquer, du vice-Premier-ministre Bruno Ben Moubamba et du ministre d’Etat, Porte-parole du Gouvernement, Alain- Claude Bilié-By Nze, qui se lancent des flèches et tirent chacun à boulets rouges sur l’autre, faisant fi du sacro-saint principe de solidarité gouvernementale. Quelle image renvoie-t-on au citoyen lambda qui devrait se servir de ces hauts commis de l’Etat comme exemples, nous allions dire références ? Ce d’autant plus que l’on a coutume d’avancer que l’exemple doit venir d’en-haut !



Vivement que des mesures soient prises pour éviter que de nouveaux dérapages ne viennent ternir l’image autrefois reluisante de notre administration et par ricochet de notre pays. Car n’oublions pas que le contexte a changé et qu’il nous impose aujourd’hui plus qu’hier de faire attention à tout ce que nous posons comme actes au quotidien. N’entend-on pas ci et là des gens se plaindre de l’exploitation faite par les réseaux sociaux pour ne citer que cet exemple bien souvent gênant, des faits dans lesquels ils sont cités ?



Il est peut-être temps que l’on sorte de son ego et que l’on pense à la sauvegarde de la notoriété de la personnalité de ceux qui nous gouvernent. Faut-il pour cela que d’aucuns passent par une introspection ? Des sociétés comme la française dont nous nous inspirons n’ont-elles pas bâti leur solidité sociale et institutionnelle sur la répétition de crises et les interrogations suscitées par celles-ci ? Comment arriver à l’équilibre si l’on a du mal à se remettre en cause ? Autant de questions qui méritent d’être méditées si l’on tient à tout prix à ne plus répéter ces mêmes travers du reste compromettants.



Dounguenzolou

avec gaboneco