Gabon AUTOSUR, correcte ou pas correcte ?

Gabon Autosur, turpitudes d'une société qui excelle dans l'illicite



Gabon Autosur, spécialisée dans le contrôle technique de véhicules depuis plusieurs années, s’adonne à des pratiques qui méritent que l’on s’y penche avec acuité.



Gabon Autosur qui a des prérogatives dont l’une consiste à établir des visites techniques en bonne et due forme aux automobilistes qui sollicitent ses services ; serait, depuis plusieurs années, devenu une nébuleuse nuisible pour la sécurité publique, en ce sens que, certains techniciens qui y travaillent, s’adonnent à des pratiques peu ou pas reluisantes.



En effet, la majorité des automobilistes, établissent leur visite technique à Gabon Autosur, à savoir : particuliers, transporteurs urbains et suburbains. Il arrive dans la majorité des cas que les véhicules qui y sont contrôlés, soient défectueux ou soient diagnostiqués « épaves ». Mais, une solution malsaine pour continuer de circuler en toute quiétude pour ces automobilistes, est depuis plusieurs années, y est pratiquée devenant une norme. Les techniciens, du reste, comptables de cette situation, touche des pots-de-vin, en ignorant les défaillances techniques des véhicules. Pour les visites des véhicules de type berling Au lieu de la somme de 21000 F CFA, les automobilistes s’ acquittent du montant de 25000, les 4000 F CFA de rélicat serve de pots-de-vin aux techniciens en charge des visites dans le but d’ignorer les défaillances des véhicules et les déclarer « En bon état ».



Certains automobilistes qui sont fréquents dans cette société dont des transporteurs (urbains, suburbains et particuliers, sont accoutumés à cette pratique qui consiste à soudoyer les techniciens et passent le mot à d’autres automobilistes pour jouir des mêmes services, sans que la direction générale de cet établissement ne frappe le point sur la table ou peut-être, qui ignore que ces activités illicites s’y déroulent. (Accordons le bénéfice du doute)



En conséquence, les sécurités publiques et routières se trouvent menacer, car des épaves et autres véhicules défaillants circulent dans les artères de la capitale politique, Libreville. Causant ainsi, pollution et accidents de tout genre. Cette mafia ne mérite pas de rester sous silence, il faut que ça cesse le plus tôt possible, il y va de la sécurité publique et de la préservation de la nature.



A qui cette mafia profite t-elle? La société GABON AUTOURSUR, serait-elle correcte ou pas ?







Junior Ebong Tchissambo