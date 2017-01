Gabon 2017 : Qui d’Ali Bongo ou de Marie-Madeleine Mborantsuo est réellement un problème pour le Gabon ?

Marie-Medeleine Mborantsuo est devenue Présidente de la Cour constitutionnelle en 1998, poste qu’elle occupe encore aujourd’hui. Marie-Madeleine Mborantsuo a été plusieurs années durant la maitresse de feu Président Omar Bongo avec qui elle a eu trois enfants. Au Gabon la Constitution Gabonaise dont Marie-Madeleine Mborantsuo est la gardienne prévoit pour chaque président de cette grande institution un mandat 7ans renouvelable une fois ; mais le vrai chef de la junte au pouvoir y ait resté (19 ans) sans discontinuité depuis la création de cette haute institution (sic).



Marie-Madeleine Mborantsuo est celle qui a gardé feu président Omar Bongo au pouvoir pendant 49 ans et c’est toujours cette dame qui continue de torpiller notre loi fondamentale depuis plus de 50 ans et ce, au détriment du peuple gabonais qui a voté massivement pour le candidat de l’opposition Jean Ping. Marie-Madeleine Mborantsuo est le véritable mal de notre République. Cette dame est à l’ origine de tout ce que le peuple gabonais subit depuis plus de 50 ans ; s’est-elle qui valide des élections truquées à la suite desquelles les populations se font massacrer.



Marie-Madeleine Mborantsuo est le véritable dictateur du Gabon.

Dictateur = Magistrat souverain qu'on nommait à Rome