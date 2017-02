Gabon 2017 : Le Président de République élu Jean PING annonce une nouvelle étape du combat pour le respect de la vérité des urnes de l’élection août 2016.

Après le vote à une grande majorité des députés européens(PE) qui ont remis en cause les résultats de présidentielle d’août 2016 en jugeant que ces résultats manquaient de transparence et étaient extrêmement douteux pour ainsi dire que la légitimité de Bongo Ondimba Ali(BOA) en tant que président est remise en cause.



Le Président de la république élu Monsieur Jean PING a dit je cite : « La communauté internationale a affirmé que le vote a été en ma faveur. L’autre vérité vient maintenant d’être une vérité internationale. Le pas a été franchi clairement, c’est important ». Il poursuit : « J’ai suis très confiant. Nous avons toujours été patients avec la communauté internationale. Et nous avons toujours demandé des sanctions ciblées. Elles prendront peut-être le temps qu’elles prendront, mais elles arriveront nécessairement. Le Président de la république son Excellence Jean PING dit qu’il ne faut pas tout attendre de la communauté Internationale ;



mais il faut passer à une autre étape du combat pour la Libération du Gabon. Pour cela dit-il : «

1- Nous allons prendrons toutes les dispositions pour faire respecter la volonté du peuple ;

2- Nous entreprendrons donc des rapports de forces sur le terrain.

3- Nous allons sortir ;

4- Nous allons défendre notre souveraineté.

Il termine en disant : « Le peuple se plaint parfois qu’il ne nous voit plus, qu’il ne nous entend plus. Nous ferons tout ce qu’il faut faire. Qu’il soit prêt pour ça ».