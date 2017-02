François Fillon en difficulté pour mener sa "nouvelle campagne"

"Dès ce soir, c'est une nouvelle campagne qui commence" avait clamé François Fillon à l'issue de la conférence de presse pendant laquelle il avait présenté ses "excuses" aux Français. Si le candidat multiplie les déplacements pour remobiliser les troupes acquises à sa cause, il doit aussi faire face à des marques d'hostilité sur le terrain. Mercredi à Athis-Mons, dans l'Essonne, l'ancien Premier ministre a été accueilli par un ensemble de percussionnistes, tapant sur des casseroles et chantant "Fillon voyou".



Des militants de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon étaient au rendez-vous, courant après la voiture du candidat. Mais pas seulement. De "simples citoyens" s'étaient joints à eux. Une participante a résumé à BFMTV la pensée de ces manifestants:



"Je suis là pour rappeler la nécessité d'une certaine morale publique et le fait qu'on ne prêche pas la rigueur pour les autres pendant qu'on paye avec l'argent public sa femme et ses enfants des fortunes", explique-t-elle, tout en se revendiquant de gauche, mais d'aucun parti. "Légal ou illégal, ce n'est même pas la question. C'est illégitime", souligne-t-elle. "François Fillon déshonore le débat politique en ne se retirant pas".



Dîner et visite annulés



Alors qu'il doit tenir un meeting ce jeudi soir à Poitiers, avec le soutien de Jean-Pierre Raffarin, François Fillon a annulé un déplacement qui était prévu un peu plus tôt dans la journée, en amont de son meeting. La veille, rapporte France Culture, son équipe de campagne a annulé sa venue au dîner annuel des organisations arméniennes. Le nom du candidat figurait pourtant bien sur les cartons disposés à côté des assiettes, explique la radio publique. Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et soutien de François Fillon, explique qu'il "avait un engagement déjà pris".



Sondage 2017: Fillon battu par Le Pen et Macron au premier tour



Depuis les révélations sur les emplois présumés fictifs de sa femme et deux de ses enfants, entendus prochainement par les enquêteurs, le candidat de la droite à la présidentielle s'est retrouvé pris dans une tourmente politico-médiatique qu'il veut voir derrière lui. Toute la difficulté pour lui, dans les prochains jours, va être de montrer une proximité avec les Français, tout en évitant les forêts de micros de journalistes et les manifestants.



Dimanche à 17 heures, il tiendra une réunion publique à Saint-Pierre de La Réunion et a prévu une journée particulièrement chargée le lendemain sur l'île. Il sera de retour à Paris mardi, à temps pour assister à la réunion hebdomadaire de son comité de campagne, regroupant les principales personnalités de LR.



En quinze jours, depuis la première une du Canard enchaîné mettant en cause l'embauche de sa femme et de ses enfants comme assistants parlementaires, François Fillon, grand favori de la présidentielle après sa victoire à la primaire en novembre, serait désormais éliminé dès le premier tour, selon notre sondage Elabe. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, s'engouffreraient dans la brèche pour batailler au second tour.