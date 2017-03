Franceville : L’ex député de Bakoumba entre les mains de la justice

L’ex député de Bakoumba, dans la province du Haut-Ogooué (Sud-Est) du Gabon, Jean François Yanga, cité dans l’affaire de viol présumé et pratique de sorcellerie sur le jeune Gédéon Indonga Mabouagna, a été placé vendredi, sous mandat de dépôt au tribunal de première instance de Franceville.



Gédéon Indonga Mabouagna, 21 ans, de nationalité gabonaise, résident à Moanda, dans la province du Haut Ogooué, aurait été victime d’actes sexuels contre nature mêlés aux pratiques de sorcellerie, une affaire qui agite les réseaux sociaux depuis quelques jours.



D’après le Procureur de la République près du tribunal de Franceville, tout débute lors d’un vol d’argent commis à Bakoumba, par le jeune homme qui a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat de Moanda.



La santé de Gédéon inquiète les agents de force de l’ordre, notamment une puanteur excessive due à l’apparition d’asticots dans ses parties intimes, les amène à le questionner davantage, avant de le conduire dans une structure hospitalière de la ville.

Lors de l’interrogatoire, le jeune Gédéon dénonce qu’il aurait été victime des pratiques sexuelles contre nature, citant trois présumés coupables : l’ex député de Bakoumba, Jean François Yanga, un français dénommé Narcisse François et un autre individu encore non identifié.



Très vite, l’affaire prend une autre tournure lorsque dans sa cellule, le jeune homme vomit une bague et sera sauvé de justesse d’une boule de feu surgissant de nulle part, comme dans un film de science-fiction.



Ces faits ont été confirmés par le commissaire de police de la ville de Moanda, Dieudonné NGUEMA ATOME, qui a montré les images sur lesquelles l’on pouvait voir les impacts du feu sur le matelas où dormait le jeune Indonga. Il s’agit bien d’une affaire complexe, souligne les sources judiciaires.



Au tribunal de Première instance de Franceville, l’enquête suit son cours. ‘’Il n’est pas dit que la justice ne s’intéresse pas à ce qui tend vers le mysticisme, c’est une question de preuve », a indiqué le procureur.



Prenant l’exemple de la bague vomie par la victime, du feu qui est tombé dans la cellule, des asticots observés sur le jeune homme, il a déclaré que ce sont des preuves qui ne peuvent pas être facilement expliquées, ni rattachées à un quelconque auteur.

Pour sa part, l’ex député de BAKOUMBA bat en brèche les accusations portées contre lui, précisant que la dernière fois qu’il aurait vu le jeune homme remonte bien à des années, à l’occasion d’une activité politique, où il lui aurait remis un tee-shirt.

Il reste couvert par la présomption d’innocence, bien qu’il soit poursuivi par le parquet, a affirmé le procureur. Tandis que l’autre mis en cause est toujours recherché.



La femme de l’ex honorable, rencontrée au palais de justice de Franceville, dénonce une machination politique à la veille des prochaines législatives. Elle ne comprend pas ‘’cet acharnement’’, alors que, pour sa part, les dépositions du jeune homme ne sont pas fiables et entachées de beaucoup d’incohérences. Pour cette femme qui n’a pas manqué de verser des larmes quant à la tournure des événements, la photo diffusée dans les réseaux sociaux ne serait rien d’autre qu’un montage, pour nuire à la réputation de son époux.



Les aveux de la victime recueillis, vendredi dernier, auprès des sources proches du dossier, indiquent que ce dernier aurait confessé être pris à son propre piège, après avoir été plusieurs fois interpellé par son oncle paternel, un homme de Dieu. Les mêmes sources indiquent que le jeune homme aurait adhéré à une Chambre sécrète, aux fins de prospérer rapidement du point de vue matériel, avec en échange, la vie de ses deux petits frères. N’ayant pas pu satisfaire à ses engagements, il aurait donné ses parties intimes comme sacrifice.



Le pacte stipulait aussi que le jeune homme ne devait jamais briser le silence. Raison pour laquelle lorsqu’il a commencé à énoncer certains faits, semble-t-il, comme prédit, les agents de force de l’ordre ont eu droit à des manifestations démoniaques. C’est le cas jeudi dernier, quand il a été entendu au tribunal, il a rampé comme un serpent, a-t-on appris.



Au regard de la situation, les parents ont dû même confier le jeune homme aux soins d’un pasteur, tandis que l’affaire suit son cours.



A l’heure actuelle, le dénommé Narcisse François est toujours recherché pour les besoins d’enquête. Toutefois, quelle version de la victime retenir ? L’ex député est-il auteur des faits dans cette affaire ? Que s’est-il réellement passé ? Autant de questionnements que le parquet de Franceville tente d’élucider.



AGP