France : Votons pour Mélenchon

Jean Luc Melenchon est l'un des rares hommes politiques français de premier plan à s'être ouvertement prononcé sur les dernières élections présidentielles au Gabon, en reconnaissant sans ambages la victoire du président Jean PING sur ali bongo. Et cet homme n'a pas fait que cela. Il a également pris fait et cause pour la Diaspora Gabonaise, en prenant personnellement part à l'une de ses manifestations organisées à Paris.

Si j'avais été citoyen de Marianne, je voterai sans hésiter pour cet homme honnête et franc du collier, dont tous les partisans d'une Afrique débarrassée des dictateurs se réjouissent aujourd'hui de sa montée continue dans les sondages en France.



Sauf que malgré cet embelli médiatique, je préfère, comme d'autres observateurs de la vie politique française, rester très prudent. Non pas que nous doutions de la capacité de Jean-Luc Mélenchon à devenir Président en France, et d'aider les peuples africains à se débarrasser ENFIN de tous ces dictateurs qui pourrissent et retardent le décollage de l'Afrique francophone. C'est davantage de la volonté du peuple français de vouloir réellement être dirigé par des dirigeants (trop) honnêtes et intègres, dont je doute avant tout ici.



Rappelons qu'en 2002, Lionel Jospin était, comme Mélenchon aujourd'hui, le socialiste le plus populaire et l'un des hommes politiques français le plus à même de diriger la France de part sa probité et son intégrité. Mais en dépit de ces attributs, qui auraient dû propulser n'importe quel candidat au second tour de la présidentielle française, le peuple français préféra élire Jean Marie Le Pen, signant par la même occasion la fin de la carrière politique de ce brillant homme d'État.



L'observation et la prudence nous enseignent que la logique politique de la France et de son peuple est suffisamment ambiguë pour ne guère se risquer à émettre des pronostics hasardeux. D'aucuns diront même que le peuple français donne tout l'air de souffrir d'un mal mystérieux qui le pousse, depuis le début des indépendances de ses anciennes colonies, à choisir systématiquement des dirigeants « peu recommandables » et grands amis des potentats de ces anciennes colonies, grâce auxquels ils financent leurs campagnes et se bâtissent des fortunes et retraites dorées tout au long de leurs mandats présidentiels...



Gageons pour Jean Luc Melenchon, qu'il soit le TOUT premier de cette longue liste de dirigeants de la Vème République Française, qui fera l'unanimité aussi bien au sein de son peuple français, que de tous les peuples amis des anciennes colonies de la France, dans leur volonté commune de se doter non plus des françafricains et de leurs vassaux dictateurs, mais des dirigeants intègres, honnêtes, et œuvrant plus que jamais pour la prospérité de leurs pays et de leurs peuples respectifs.