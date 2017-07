France : Une maman recrute un homme sur internet pour qu'il viole sa fille de 12 ans

En février dernier, elle a sélectionné une série de “prétendants” sur internet et les a invités à une soirée au domicile familial.



Elle a ensuite demandé à sa fille de désigner son préféré. L'adolescente a choisi un jeune homme de 20 ans, originaire de Cholet (Maine-et-Loire).



Cette nuit là, ce dernier a dormi dans le même lit de la fillette et s'est livré à des attouchements sur elle.



“On avait un bon feeling. Je l’initiais progressivement” a expliqué le jeune homme à l'audience.



La mère et sa recrue ont été condamnés tous les deux à trois ans de prison dont six mois ferme.