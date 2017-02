France - Sondage: Fillon éliminé au 1er tour de la présidentielle par Le Pen et Macron

Il s'agit du premier sondage depuis la révélation par le Canard enchaîné de soupçons d'emplois fictifs pesant sur son épouse et ses enfants. En dépit de ses dénégations et explications fournies à la justice, François Fillon apparaît très affaibli à trois mois de la présidentielle, selon un sondage Elabe pour Les Echos et Radio classique.Largement en tête des intentions de vote fin novembre le candidat de Les Républicains, vainqueur incontesté de la primaire de la droite et du centre, est désormais crédité de 19% ou au mieux 20% des intentions de vote, selon que François Bayrou se présente ou non à la présidentielle.Sondage: 76% des Français pas convaincus par la défense de François FillonMarine Le Pen et Emmanuel Macron devantUne des explications de ce dévissage sondagier réside dans le fait que le candidat ne parvient pas à rassembler son camp autour de sa candidature. Ainsi, note l'institut Elabe, six électeurs de Nicolas Sarkozy sur dix, se reporteraient sur lui, dans le meilleur des cas.La sanction est immédiate puisque selon le sondage, Marine Le Pen, en hausse de 3 points par rapport à janvier, accès dans tous les cas au 2nd tour, en tête des intentions de vote, réunissant de 26 à 27% des suffrages. Emmanuel Macron, lui emboîte le pas, avec un score de 22 ou 23%, toujours en prenant en compte l'inconnue d'une candidature de François Bayrou.Macron serait le plus "présidentiable"A noter que 46% des personnes interrogées pensent que l'ancien ministre de l'Economie est la personnalité qui réunit "le plus les qualités nécessaires pour être président de la République". Quelque 10 points devant François Fillon, à 36%, sur ce thème précis.Vainqueur des "primaires citoyennes", Benoît Hamon progresse d'une dizaine de points. Mais à 16 ou 17% des intentions de vote, cela reste nettement insuffisant. Jean-Luc Mélenchon, à 10%, pâtit très clairement de la victoire du socialiste qui empiète sur son électorat.Quant aux questions d'honnêteté, si prégnantes dans le débat actuel, Benoît Hamon et Emmanuel Macron apparaissent comme les plus probes des candidats, au coude à coude, cités respectivement par 33 et 30% des personnes interrogées.Le Pen éliminée au second tour face à Macron ou FillonSi elle se détache assez nettement au 1er tour avec une avance de 4 points, Marine le Pen serait à la peine au 2nd tour de scrutin. Face à Emmanuel Macron, la présidente du Front national perdrait de 30 points, à 35% des suffrages. Face à François Fillon, la défaite annoncée serait moins large, mais tout aussi incontestable: 41% contre 59% pour son adversaire de droite.source : Cliquez ici