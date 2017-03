France : SFR frappe fort avec le lancement d'un forfait inédit avec 100Go de data et roaming à 20 euros

SFR frappe fort avec le lancement d'une série limitée RED 100Go à 20€ par mois



SFR vient de publier un communiqué de presse et crée la surprise avec le lancement d'une nouvelle offre sans engagement avec 100Go de data et roaming. Cette offre inédite sera disponible dès demain 16 mars via le site RED By SFR au prix de 20€ seulement par mois. Cette édition spéciale sans engagement est réservée aux 100 000 premières souscriptions et ce jusqu'au 03 avril 2017. SFR en profite pour indiquer que son réseau 4G est disponible à plus de 81% de la population, SFR a pour ambition de couvrir d'ici la fin de l'année 90% de la population en 4G.





SFR précise en effet dans le communiqué de presse : 'A l’instar de SFR FAMILY ! qui dispose désormais de 100 Go de données en partage au sein du foyer, RED by SFR propose aux nouveaux comme aux déjà clients, de profiter pleinement du réseau de SFR. Grâce à des investissements massifs (2,3 milliards d’euros en 2016) qui ont permis des déploiements sans précédent, SFR dispose aujourd’hui du plus grand nombre d’antennes 4G (18 328 au mois de février 2017 / source ANFR). Le nombre d’antennes permet d’améliorer considérablement les débits et la qualité grâce au déploiement de la 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s pour laquelle SFR propose la meilleure couverture à date (20 villes en janvier 2017, cf. publication mensuelle des déploiements THD SFR). Les clients peuvent ainsi profiter de la meilleure expérience en Très Haut Débit mobile'.



Forfait RED 100Go : une offre sans engagement inédite avec un max de data et roaming



Cette édition spéciale à 20€ par mois comprend un accès Internet mobile illimité avec une enveloppe data de 100 Go en Très Haut Débit (4G, 3G). L'usage modem est inclus. Au-delà du volume autorisé, le débit est réduit. L'offre comprend aussi les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles en France métropolitaine, Amérique du Nord et DOM (hors Mayotte) ainsi que les appels illimités 7j/7 vers les fixes de France, Europe, DOM et Amérique du Nord, hors n° surtaxés. Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà ; 200 destinataires différents par mois. Les SMS, MMS sont illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine, hors n° surtaxés, limités à 200 destinataires différents par mois. Pour vos usages depuis l'international, cet abonnement embarque 5 Go d’Internet 3G/4G par an depuis l'Europe et les DOM et les SMS illimités depuis l’Europe et les DOM, hors n° surtaxés.



Détails des destinations vers DOM et étranger : Vers les mobiles : Amérique du Nord et DOM (hors Mayotte) ; Vers les fixes : Europe : Açores, Åland (Iles), Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries, Chypre, Corfou, Crête, Croatie, Cyclades, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guernesey, Iles Féroé, Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Man (Ile), Norvège, Pays-Bas, Pays de Galles, Pologne, Portugal, République Tchèque, Rhodes (Ile de), Roumanie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse ; DOM : Guadeloupe, Guyane Française, La Désirade, Les Saintes, Marie Galante, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Amérique du Nord : USA (hors Hawaï, Alaska, Porto Rico et Iles Vierges Américaines), Canada.



Détails des destinations depuis DOM et étranger : Europe : Açores, Åland (Iles), Allemagne, Angleterre, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries, Chypre, Corfou, Crête, Croatie, Cyclades, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Man (Ile), Norvège, Pays-Bas, Pays de Galles, Pologne, Portugal, République Tchèque, Rhodes (Ile de), Roumanie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République Tchèque, Vatican ; DOM : Guadeloupe, Guyane Française, La Désirade, Les Saintes, Marie Galante, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy.



Le mois de mars est animé dans le marché des télécoms, Xavier Niel le PDG de Free Mobile a créé le Buzz autour de l'annonce d'une nouvelle offre FREE la semaine dernière, une offre qui s'avère décevante et un coup de com qui pourrait finalement se retourner contre lui à moins que le quatrième opérateur riposte à son rival SFR. La guerre des promos chez les opérateurs mobiles est ouverte, de nombreux bons plans pour votre box et mobile sont déjà disponibles et pour les ultra-connectés rendez-vous demain 16 mars pour la nouvelle offre mobile 100Go à 20€ par mois chez RED BY SFR .



Si vous n'avez pas besoin d'autant de services, RED BY SFR propose en ce moment une série limitée 20Go à 10€ par mois à VIE et pour votre abonnement Internet maison la RED BOX HD ou THD est au prix de 15€ par mois à VIE aussi, rappelon que c'est l'offre la moins chère du marché avec un débit jusqu'à 100 Mb/s.