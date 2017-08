France : La gabonaise Starlyne Ada présente sa marque «Fight Back Stories » à Paris

«J’ai créé cette marque pour une clientèle ambitieuse et combative ayant un esprit de leadership, de combativité, de winner et pour toutes les personnes qui sont à la perpétuelle recherche du dépassement de soi », nous a confié la jeune gabonaise déterminée à mettre en relief le savoir-faire et la créativité made in Gabon, loin des frontières nationales.



«J’ai envie d’aider des personnes d’exception de tout acabit, de pouvoir développer cette force intérieure qui leur permettrait de surpasser les défis et challenges », a ajouté Starlyne Ada.

Actrice comédienne, Starlyne Ada, originaire de Makokou dans la province de l’Ogooué Ivindo (nord), s’est lancée dans la mode en avril 2017.



Son souhait le plus ardent : que son exemple inspire les jeunes gabonais et africains.



Jarele SIKA

avec gabonactu