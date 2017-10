France - Communiqué de presse : INTRUSION D’HOMMES ARMÉS ET ENCAGOULÉS AU DOMICILE DE M. Jean PING

La Coordination des Associations et Partis Politiques de l’Opposition gabonaise en Europe (CAPPO), œuvrant pour le changement et l’alternance démocratique, condamne énergiquement l’intrusion d’hommes armés et encagoulés au domicile de monsieur Jean PING survenue à Libreville le 13 octobre 2017.



La CAPPO dénonce devant la communauté nationale et internationale, le cadre des agressions systématiques et planifiées par le régime au pouvoir, qui tendent clairement et en toute violation des principes universels de la Charte des Nations Unies et des règles du droit international, à réduire sous silence l’ensemble des citoyens gabonais épris de justice et de liberté.



La CAPPO s’insurge et dénonce les manœuvres perfides du régime gabonais qui servent de mobile grotesque et honteux, afin de procéder à des arrestations « arbitraires et préméditées », dont le seul but est d’aggraver les tensions existantes au Gabon.



La CAPPO appelle à la médiation de la communauté internationale afin que s’ouvre dans notre pays, la mise en place d’un véritable dialogue national inclusif et souverain qui laisserait place à la nécessaire transition démocratique et républicaine , étant à ce jour le seul recours juste et pacifiste d’apaisement et de compréhension politique qui doivent prévaloir dans un État démocratique.



La CAPPO lance un appel à la communauté nationale et internationale à condamner collectivement et sans équivoque la conduite hors-la-loi et irresponsable, l’usage abusive de la force publique et les menaces aberrantes auxquelles se livre en toute impunité le régime de monsieur Ali Bongo.





Fait à Paris-le 14 octobre 2017

P/O de la Coordination Générale

Fédérations d'associations et partis politiques

Le Bureau Politique

Le Vice-Président

Jean-Jules MIKALA