Forte mobilisation autour de la détention d’un ingénieur marocain au Gabon

Rachid Kourss, Ingénieur de nationalité marocaine est détenu au Gabon depuis le 10 février 2017.



M. Kourss est salarié de la société PayLogic, société marocaine éditeur de solutions de paiement, de dispositifs de sécurité et de personnalisation instantanée des cartes de paiement. PAY LOGIC est elle-même prestataire de services de la Banque BGFI Gabon.



M. Kourss se rendait régulièrement en Afrique centrale pour travailler auprès du groupe BGFI (Banque gabonaise et française internationale) Bank, client de PayLogic, sur l’intégration de solutions monétiques. Selon l’association des ingénieurs de l’ENSIAS (AIENSIAS), dont M. Kourss est diplômé, voici l’enchaînement des événements ayant conduit à son incarcération :



•En date du 03 Février 2017 vers minuit, la banque BGFI a subi un piratage informatique de son système monétique. Grâce à une opération sur des cartes prépayées, près de 3 millions d’euros sont retirés jusque dans la matinée, avant que la BGFI réagisse à une alerte de Visa international et que M. Kourss bloque les opérations.

•Des anomalies avaient déjà été détectées dans les systèmes monétiques de la banque, remontés par Pay Logic et M. Kourss, mais la BGFI n’aurait pas donné suite.

•Kourss aurait participé à l’enquête qui a suivi, et si une adresse IP a été identifiée, les fraudeurs sont toujours inconnus.

•Le 10 février, la police judiciaire gabonaise est saisie, qui place une quinzaine de salariés de la banque, et M. Kourss, en garde à vue pendant 11 jours, puis sous mandat de dépôt pour continuer l’enquête.

•Depuis, M. Kourss n’aurait bénéficié d’aucune audience auprès du juge, son avocat n’accédant au dossier pénal que début avril.