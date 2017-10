Fixer un point au plafond aide à se rendormir rapidement en pleine nuit

Se réveiller en pleine nuit et passer des heures entières à fixer le plafond : ce scénario vous dit malheureusement quelque chose ? Les créateurs français d'un petit objet insolite appelé Dodow ont pensé à vous. Il s'agit d'un petit dispositif qui projette une lumière bleue au plafond et vous aide à vous rendormir rapidement.Fixer le point bleu permet d'oublier les pensées qui vous tracassentComment cela fonctionne ? Il suffit d' adapter sa respiration au rythme des variations de la lumière bleue projetée au plafond. Au fur et à mesure des utilisations cela "stimule votre baroréflexe, un petit mécanisme physiologique qui permet de rétablir l'équilibre du système nerveux autonome", expliquent les créateurs sur le site officiel du produit. Cela permet de passer de l'état d'alerte en fin de cycle de sommeil, qui rend plus à même de se réveiller en pleine nuit, à un état de repos, c'est-à-dire légèrement endormi.Concentrer sa respiration sur la lumière bleue aurait également un effet hypnotique qui oblige à se concentrer sur autre chose que les petites pensées, les problèmes ou le stress qui peuvent vous occuper l'esprit au lieu de vous rendormir. Selon les créateurs, à force de l'utiliser votre corps prendra le rythme et se rendormira plus facilement. Ce petit gadget aurait déjà convaincu plus de 65 000 utilisateurs, il est disponible en France sur le site Amazon pour la somme de 49 euros. Dodow - Outil pour trouver le sommeil 2,5 fois plus vite Source: medisite.fr