Feu sur l'élection présidentielle française!

Un jeune policier a été assassiné de manière sauvage, sournoise et lâche, hier soir sur les Champs Elysées à Paris, une des plus belles avenues du monde. La France, pays des Lumières et de la beauté, des arts et de la liberté, de la démocratie, est encore attaquée par ceux qui ont une prison dans la tête, et l'obsession de l'instinct de mort.



Cette campagne électorale inédite avait commencé dans un tourbillon de folie en raison du fait que le Président de la République sortant n'ait pas pu se présenter.



Elle a été ensuite ponctuée par les "affaires". L'on ne peut prétendre assainir la vie politique française sans remettre en cause les liens de corruption existants entre les responsables politiques français et africains, occupant indûment des positions de pouvoir.



Quel que soit le nouvel élu, il faudra s'attendre à la mise à plat d'un certain nombre de points.

On ne peut prétendre être un homme ou une femme politique crédible si l'on veut associer le fait d'être résident étranger en France à une menace sociale, sociétale ou terroriste. Ce n'est pas responsable . Ce n'est pas sérieux et c'est indigne .

C'est la première fois, lors d'un quinquennat, qu''il y a autant d'attentats sur le sol français. Les différents exécutifs ont su maîtriser leurs conséquences. Je n'oublierai jamais le moment du discours fort à l'Assemblée nationale de Claude Bartolone , Président de l'Assemblée nationale, dans un rare moment de recueillement national après le drame de la tuerie de Charlie Hebdo.



Seule l'extrême-droite essaie d'instrumentaliser le dernier attentat des Champs Elysées mettant Paris sous un projecteur tragique et funeste. Elle veut mettre la main sur l'élection présidentielle en jouant avec l'émotion des Français. Pourtant, personne n'aurait mieux fait que les équipes au pouvoir pendant ces lourds et pénibles événements des attentats de l'années 2015 et de ceux qui ont suivi.



Le Premier ministre a très bien répondu à ceux qui voulaient tenter d'instrumentaliser la situation.

Que retiendra t-on de cet attentat? aura-t-il un impact sur le vote? Le facteur émotionnel pourrait avoir un effet sur les votes des électeurs indécis, et aussi, conforter les positions de l'extrême droite, mais rien n'est certain.

Aucune voix d'un binational ne doit aller nourrir le Front de la haine entre les peuples.



De notre côté, en tant que Résistant-e-s gabonais-e-s, nous adressons nos condoléances aux familles du policier assassiné, et exprimons notre pleine solidarité envers les corps chargés de la sécurité publique en France, dont nous connaissons le profond attachement aux valeurs républicaines. Nous avons pu les côtoyer lors de nos manifestations à Paris, et, à aucun moment, nous n'avons eu à craindre l'action des policiers français, qui font leur travail avec un grand professionnalisme.Nous nous inclinons devant la mémoire de ce jeune policier .



Quelle que soit l'issue de l'élections présidentielle française, le dossier des suites de l'élection présidentielle gabonaise sera sur la table, car il n'est pas réglé. La France ne pourra continuer à faire comme si rien ne s'était passé au Gabon pendant l'élection présidentielle.La France ne peut continuer à se taire quand il y a deux présidents dans un pays de l'espace francophone... Plusieurs des candidats ont déjà dénoncé la situation, comme Jean Luc Mélenchon.



Le fait que le Président Obama ait contacté Emmanuel Macron lui confère un immense honneur. Il ne doit donc pas trahir cette confiance, car le Président Obama est un homme intègre.

Emmanuel Macron a indiqué, en effet, qu'il irait à la rencontre de ses "homologues" africains peu après l'élection. Nous lui disons déjà qu'il n'y a pas d'homologues au Gabon dans le pouvoir illégitime actuel. Le seul homologue qu'il y a au Gabon est celui reconnu par l'Union européenne, et le peuple gabonais qui a voté, n'en déplaise à l'actuel ministre de la Défense français, qui l'a rallié.



Nous espérons donc que M. Macron ne viendra pas nous dire que M.Bongo est son homologue, comme doivent lui suggérer les éternels partisans de la Françafrique à ses côtés, que sont Le Drian, ou Kouchner. Les "grandes manoeuvres" ont déjà commencé autour d'Emmanuel Macron.



Nous sommes prêts à participer au développement de notre pays, avec la France, mais il faudra que celle-ci tourne définitivement la page des années de plomb depuis le premier coup d'Etat de 2009 au Gabon.

A quoi bon être jeune, si c'est pour servir au monde des vielles recettes, de vieux corrompus de la Françafrique ?



Sur les Champs Elysées, les personnes déposent des fleurs à l'endroit de l'assassinat, et l'art de vivre à la française a repris ses droits sur une des plus belles avenues du monde.



Dimanche, il faudra aller voter.

Gare à la manipulatrice exceptionnelle et à la personne en difficultés qui tenterait de s'y accrocher.

Au delà des discours, n'oubliez pas la probité et l'éthique de ceux et de celles qui attendent votre bulletin de vote!



Mengue M'Eyaà



Journaliste,

Porte-Parole de Jean Ping,

Conseillère spéciale de Guy Nzouba Ndama

Présidente du Mouvement civique du Gabon

Présidente du Mouvement Civique des Femmes

