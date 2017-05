Femmes : 7 facultés étonnantes qui sont développées durant la grossesse

Avec la préparation de la venue du bébé, beaucoup de changements s’opèrent durant la grossesse chez la future maman. En effet, les hormones et tous les changements physiques développent certaines capacités chez la future maman. AfrikMAg vous les fait connaitre.



1.Un corps plus souple



La production d’hormones et en particulier la relaxine permet d’assouplir les ligaments et les articluations. Cela part du bassin mais s’étend à d’autres parties du corps. C’est pourquoi il est recommandé aux femmes enceintes de ne pas forcer sur les mouvements pour éviter une blessure due au poids de la grossesse.



2.Des cheveux plus soyeux



Encore grâce aux hormones dès le début de la grossesse, la femme enceinte a des cheveux qui sont plus beaux et avec une meilleure texture. Il arrive donc qu’après la naissance, cette dernière constate une chute de cheveux. Mais ils redeviendront comme ils étaient avant la grossesse.



3.Moins de froid que d’habitude



Les femmes enceintes sont moins frileuses que d’ordinaire à cause du rythme cardiaque accéléré et une stimulation de la glande thyroïde. Aussi, le fort taux de progestérone fait monter la température corporelle.



4.Un odorat affiné



L’augmentation du taux de l’hormone hCG est à la base de l’odorat sur-développé de la femme enceinte. Une meilleure vascularisation du nez explique la dilatation que l’on constate au niveau du nez.



5. Une guérison plus rapide



Toujours les hormones qui permettent aux femmes enceinte de guérir de certaines affections et ce dans un temps relativement court.



6.Une peau plus bronzée



Ce constat se justifie car durant la grossesse, le taux de mélanine de la femme enceinte augmente considérablement. Ce qui est assez prononcé chez celles qui sont déjà mates de peau. Mais attention aux coups de soleil qui peuvent créer des tâches sur la peau à cause du masque de grossesse.



7.Une superwoman



Certaines femmes enceintes ressentent un sentiment de plénitude du fait qu’elles donnent la vie. D’autres même deviennent accros à la grossesse.