Faut-il tout se dire en couple ?

Dire ou ne pas dire… Au pays de Shakespeare, les avis sont partagés, à en croire les résultats d’une enquête britannique sur les mensonges entre conjoints intitulée National Scruples and Lies Survey.Une femme sur deux concède qu’elle n’avouerait pas à son partenaire qu’elle est tombée enceinte accidentellement d’un autre homme. Et 42 % reconnaissent qu’elles pourraient mentir sur leur contraception pour lui faire un bébé dans le dos. Les chaussures pas si chères, le courrier égaré par la poste, l’accès au septième ciel…Simulations et dissimulations émaillent la vie amoureuse. Et les hommes ne sont pas en reste. Leur portable ne passe pas toujours et ils ont parfois des obligations professionnelles imprévues… Pourtant dans une société qui traque la moindre désinformation, les couples prônent l’attitude qui ne laisse aucune place au doute.Un jeu d’enfantCertains bluffs passent, mais sur le ton de l’humour. « La vérité ! Si je mens… » : faire son cinéma pimente la relation. Il est vrai qu’on peut ressentir un secret plaisir à embobiner son prochain. S’y mêlent le goût du risque (être démasqué) et la sensation de détenir un pouvoir. Tels des enfants. Tout petits, nous appréhendons le monde à travers les contes. Ces histoires fictives nous permettent de nous identifier aux personnages et nous aident à nous construire.Dans la cour de récré ou face à nos parents, nous jouons à manipuler l’autre pour obtenir une faveur, se faire désirer ou garder notre aura. Nous apprenons comme Pinocchio que mentir ne se fait pas. Mais on nous invite à remercier la dame pour son joli cadeau, même s’il ne nous plaît pas. Les règles sont posées : faire des cachotteries, oui, mais pas à n’importe qui…Des preuves d’amourImaginons que l’on se dise tout… Ce serait la guerre ! Avez-vous envie d’entendre que vos robes vous boudinent ou qu’il n’était pas coincé dans les bouchons mais en train de prendre un verre ? On manque parfois de franchise par amour. Une façon de protéger son partenaire. L’aveu pourrait blesser son estime de soi alors qu’une entorse à la vérité ne remet pas en question les sentiments qu’on lui porte. Le couple tend à être fusionnel.Avoir son jardin secret préserve une part de liberté indispensable. Cela sert également à déguiser certaines émotions comme la honte ou l’agacement… Selon Pascal Neveu, psychanalyste, « les femmes mentent autant que les hommes, mais pas pour les mêmes raisons. Elles cachent la vérité pour ne pas peiner tandis qu’eux le font pour se valoriser, affirmer leur identité ou jouir d’une certaine reconnaissance sociale. »secrets dans un coupleUne trahison dangereuseLe mensonge est donc une sorte de pacte qui permet de préserver la paix du ménage. Mais il peut aussi le mettre en péril quand la confiance est trahie. Cacher une double vie, une addiction comme l’alcoolisme ou le fait d’être criblé de dettes, c’est tromper l’autre sur sa véritable nature. Le mythomane ne se rend parfois même plus compte de ses fabulations. L’autre devient un objet. En dépit des promesses et quêtes de pardon, mieux vaut se poser des questions. Jusqu’où est-on prêt à supporter le mensonge pour rester aimé et continuer à aimer ? Certaines femmes sont capables de se mentir en niant la pédophilie de leur mari…Rester sincère avec soiFaire face à la vérité est toujours douloureux. Stupéfaction, colère, angoisse…, la révélation d’une duperie, minime ou pas, engendre une blessure narcissique. Il est toujours bon de s’interroger : pourquoi me ment-il ? A-t-il peur que je le juge, que je l’étouffe ? Voulait-il m’épargner une critique ? Laisser passer une baliverne peut être préférable à une série de reproches, source d’agressivité. Les psychologues s’accordent à reconnaître qu’il faut une certaine dose d’empathie pour raconter des salades à autrui. Car cela suppose de se mettre à sa place, d’anticiper sa réaction. C’est aussi une façon de préparer son partenaire à affronter, plus tard, une réalité plus difficile à entendre : insatisfaction sexuelle, difficultés financières, maladie…Au fond, ces petites dérobades ne manquent pas totalement de sincérité. À chacun de poser ses propres limites sur ce qu’il est acceptable ou pas de dire. Et d’entendre.