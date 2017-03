FRONT ANTI- F CFA : Lancement d'une journée "100% Made in Africa" le 2 avril

Cette nouvelle initiative tri-continentale, la première du genre, s'inscrira dans le droit fil de la lutte pour le démantèlement du système monétaire et financier hérité de la colonisation. Elle illustre bien la stratégie de l'URPANAF et de son co-fondateur, Kémi Seba : défendre les intérêts des peuples africains et oeuvrer à l'avènement d'un nouvel ordre économique et social sur le continent.



Ce rendez-vous "100% Made in Africa" se déroulera dans 20 pays, 40 villes, 3 continents. Des artisans, agriculteurs, ingénieurs, créateurs, cuisiniers, blogueurs spécialisés cuisine et mode, pharmaciens, médecins traditionnels et autres entrepreneurs de divers secteurs d'activité, tous africains, présenteront leurs produits aux professionnels de tous secteurs d'activité et aux consommateurs, y compris ceux de la diaspora, qui souhaitent acheter des produits fabriqués en Afrique.



L'idée est, donc, de faire connaître les savoir-faire et les produits d'entreprises ayant fait le choix de commercialiser des produits de fabrication locale afin de proposer des alternatives concrètes et durables aux sociétés occidentales, françaises, en particulier.



"Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit est un peuple économiquement et géopolitiquement mort", justifie Kemi Seba. Le militant panafricaniste souhaite, ainsi, réitérer à l'échelle continentale, la démarche de l'ancien président burkinabé, Thomas Sankara, qui appelait ses concitoyens à "consommer local", plutôt, que des produits importés.



L'industrialisation durable de l'Afrique (actuellement 1% de la production mondiale) sera, également, au centre des débats. Elle contribuerait à aider le continent à surmonter ses graves problèmes de développement.



Initié en 2016, le Front Anti- F CFA n'a pas vocation à se limiter à une simple conférence, ni à un seul jour de mobilisation : il s'agit, surtout, d'un processus citoyen et militant, cogéré, localement, par les représentants de l'ONG URPANAF, dans une logique horizontale de convergence, afin d'assurer la participation du plus grand nombre.



Pays et villes devant abriter la journée "100% Made in Africa" le 2 avril 2017 :

AFRIQUE : Dakar, Kaolack (Sénégal), Bamako (Mali), Bobo-Dioulasso, Ouagadougou (Burkina Faso), Niamey (Niger), Cotonou, Natitingou, Bohicon (Bénin), Abidjan (Côte d'Ivoire), Brazzaville (Congo), Yaoundé, Douala (Cameroun), Libreville (Gabon), Lomé, Kara, Dapaong (Togo), N'Djamena (Tchad).



EUROPE : Paris, Metz, Marseille, Bordeaux, Strasbourg (France), Londres (Royaume-Uni), Bruxelles, Liège (Belgique), Lausanne (Suisse), Florence, Milan, Padoue, Rome (Italie), Francfort, Hambourg (Allemagne), Glasgow (Ecosse), Moscou (Russie), Kiev (Ukraine).



AMERIQUES & CARAÏBES : Washington DC, New York (USA), Port-au-Prince (Haïti), Montréal (Québec), Ottawa (Canada), Buenos Aires (Argentine), Basse-Terre (Guadeloupe, France), Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane, France).