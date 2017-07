Etes-vous en train de saboter votre couple ?

1- Aimez-vous



C'est un concept tellement simple que l'on a tendance à le négliger. Si vous doutez de vous, votre moitié peut le ressentir. Alors rappelez-vous que vous êtes géniale et faites des choses qui vous rendent fières. Vous rayonnerez.



2- Faites ces petites choses qui vous rendent heureuse



Au quotidien, on ne pense pas assez à faire ce qui nous plaît. Alors on prend le temps de se faire plaisir, d'aller s'acheter un éclair au chocolat dans notre boulangerie préférée, de s'accorder une soirée glande devant Game of Thrones, de tester ce nouveau resto vietnamien qui nous faisait saliver. Peu importe. Il s'agit avant tout de briser votre routine qui peut miner le moral. Vous renforcerez votre capital émotionnel et votre couple devrait s'en renforcer.



3- Ne négligez pas vos besoins



Non, son bien-être ne doit pas passer tout le temps avant le vôtre. Bien évidemment qu'il compte pour que vous soyez heureuse à votre tour. Mais votre sommeil, votre alimentation ou encore votre stimulation intellectuelle comptent tout autant que les siens. En privilégiant son bonheur, vous vous épuiserez et vous vous laisserez aller. Alors pensez à vous avant tout, c'est essentiel.



4- Ne vous isolez pas



En couple, on se sent dans un cocon d'amour avec notre moitié et on laisse le reste à l'extérieur. Mais ne négligez pas votre entourage. Il faut que vous puissiez compter sur quelqu'un en dehors de votre couple pour parler lorsque vous en avez besoin.



5- Soyez positive



Une fois que la période de "lune de miel" est passée, on a tendance à oublier ce qui nous attirait chez l'autre. La routine s'installe et on ne prend plus le temps de se rappeler pourquoi LUI. Essayez donc de vous rappeler un petit détail qui vous avait fait craquer quand vous l'avez rencontré. Vous retrouverez cette euphorie du début.





6- Lâchez prise



C'est si bon de se faire un petit resto avec sa moitié de temps en temps. Mais la plupart du temps, les problèmes de la maison et du travail nous suivent et on ne se laisse pas aller à 100 %. Alors oubliez vos soucis et profitez. Vous vous sentirez comme lors des premiers rendez-vous.