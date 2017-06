États-unis : infertile pendant 17 ans, elle accouche pourtant de sextuplés

C'est l'histoire d'un couple qui essayait d'avoir un enfant depuis 17 ans, après de multiples essais infructueux. C'est la chaine américaine CNN qui relate cette belle histoire du jour.



Depuis 2000, Adeboye et Ajibola Taiwo ont tout essayé et il n'y avait, a priori, aucun espoir. Pourtant, une lueur est née il y a neuf mois, lorsque Ajibola est enfin tombée enceinte. En novembre, enceinte de trois mois, elle apprend via son gynécologue qu'elle attend des quadruplés, après avoir entendu quatre battements distincts lors d'une échographie.



Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette femme originaire du Nigéria, qui a eu recours à une fécondation in vitro, attendait non pas un ou quatre mais six nourrissons : trois petites filles et trois petits garçons.



Une grossesse sous haute surveillance



En découvrant cette grossesse multiple, un groupe de 40 personnes a suivi Ajibola pour prodiguer des exercices de remise en forme et de réanimation afin de préparer l'accouchement. Un accouchement qui a eu lieu par césarienne à sept mois de grossesse, le 11 mai dernier au matin à l’hôpital de Richmond, dans l’État de Virginie.



Les six nourrissons sont nés en bonne santé, mais leur poids est très faible (500 grammes pour le plus petit, moins d'un kilo pour le plus gros). Le père, évidemment très fier, assure à CNN : "J'étais très excité, pour la toute première fois nous allions être parents!". Inutile de préciser qu'il s'agit d'un cas exceptionnel : aux Etats-Unis, en 2015, sur les 4 millions de naissances recensées, seules 24 concernaient des quintuplés ou plus.







Source: lci.fr