Entrepreneuriat : L’African Entrepreneurship Award présenté à Libreville

«Depuis le début de notre séjour à Libreville, il y a 72 heures, une vingtaine d’entrepreneurs locaux, dans des domaines comme l’agroalimentaire, le bois ou encore l’énergie, se sont déjà inscrits», a révélé Adil Lahbichi. L’African Entrepreneurship Award bénéficie ainsi d’une dotation d’un million de dollars (plus de 500 millions de francs CFA) et récompense chaque année les meilleurs entrepreneurs africains dans trois catégories : l’éducation, l’environnement et les domaines inexplorés en Afrique.



«Cette année, une dizaine de pays ont été visités, dont le Gabon. Soit une trentaine de pays sur les trois dernières années. Pour les prochaines années, nous espérons faire le tour de l’ensemble du continent», a souligné la directrice du digital chez BMCE Bank. «A l’heure actuelle, et ce jusqu’à la finale, nous n’avons aucune idée du nombre de gagnants. Car cet aspect est laissé à la discrétion du jury qui décide, après les pitchs des différents candidats, du nombre de gagnants et du montant du gain», a indiqué Laila Ahlafi.



Croyant en la créativité et à la pertinence des produits et idées d’entreprise développés au Gabon, le ministre des Petites et moyennes entreprises (PME), quant à lui, a encouragé les entrepreneurs à participer à ce concours. «En tant que ministre en charge de l’Entreprenariat national, je me suis fait le devoir de venir encourager la participation des jeunes créateurs d’entreprises et entrepreneurs beaucoup plus chevronnés, des mentors», a détaillé Biendi Maganga Moussavou.



Selon le ministre des PME, c’est un concours se déroulant en trois étapes avec, à chacune d’elle, l’intervention de mentors dans la sélection de projets. «Il est important que les Gabonais soit intégrés dans le processus de sélection», a conclu Biendi Maganga Moussavou.



