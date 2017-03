Entrepreneuriat : A 25 ans, Corinne crée son entreprise en récoltant plus de 2 millions de francs cfa sur internet

Corinne Katché est une working Girl, une bloggeuse et une entrepreneure.



Corinne, 25 ans, d’origine ivoirienne et togolaise, a étudié et travaillé dans le domaine du marketing et de la Communication. Elle fait partie de la nouvelle génération africaine qui ont choisi d’entreprendre sur internet et qui ont utilisé le financement participatif pour faire grandir leur entreprise. Le financement participatif, ou crowdfunding ou encore sociofinancement, est une expression décrivant tous les outils et méthodes de transactions financières qui font appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet.



Dans ce milieu entrepreneurial, où la concurrence, l’ingéniosité et la nouveauté sont de taille, elle a réussi à mettre en place avec son amie Joëlle, le site My Afro’Week , le site dénicheur des bons plans Culture Afro sur Paris et au-delà.



Inspirante pour son travail acharné



Corinne avait l’habitude de se rendre à des événements tels que des concerts, des expos ventes, festivals etc. Elle suivait également la blogosphère (un ensemble de blogs ou l’ensemble de ses rédacteurs) Afro. Elle a constaté que ce milieu regorgeaient de personnes intéressantes et inspirantes. Un jour, les deux amies suivirent leurs instincts et passions communes et décidèrent de mettre en avant la communauté afro-caribéenne à travers la Culture.



En créant My Afro’Week, elles se sont données pour mission de créer une plateforme fédératrice relayant l’ensemble des évènements Afro et qui met en lumière les talents et les personnalités qui font bouger cette communauté.



My Afro’Week est né en 2011 sous la forme d’un blog, 5 ans plus tard, Corinne décide de poursuivre l’aventure en créant le site web.



Déterminée comme jamais



En mai 2014, les deux amies lancent une campagne de crowdfunding afin de récolter 5000 euros. Au terme de cette campagne, elles ne récoltent que 3500 euros. Mais avec ce gain, elles entament le projet de construction du site Internet. En outre, pour produire un travail de qualité aux internautes et afin de toucher de nouvelles cibles Corinne rentre au laboratoire. Elle prépare minutieusement la renaissance de My Afro’Week.



Ne jamais se décourager quand on décide d’entreprendre, il faut penser solution.



En 2015, Corinne décide de recruter des bénévoles. Rien n’étant facile, elle doit faire face aux attaques cybercriminels du site internet. Elle doit batailler plusieurs mois avant de décider de repartir à Zéro.



L’accomplissement du travail bien fait



En mai 2016, c’est la naissance du site Internet My Afro’Week. Son équipe s’agrandit. Elle a des collaborateurs à Paris, Londres et Abidjan.



Il faut partager son expérience.



Corinne partage son expérience de l’entrepreneuriat au cours de conférence où elle est invitée. Partager ce qu’elle a appris est très important. En effet, elle désire motiver la jeunesse africaine à se donner les moyens de concrétiser leur projet.



En 2016, Corinne fait partie des 35 finalistes pour le Prix Jeunesse de la Francophonie 35<35. Ces premiers Prix Jeunesse de l’espace francophone en matière d’innovation, entendent récompenser chaque année des jeunes francophones âgés de 18 à 35 ans qui ont fait des réalisations exceptionnelles au cours de l’année dans un espace qui regroupe 900 millions d’habitants sur les cinq continents.



Les conseils de Corinne



Aimer ce que vous faites. Pour ceux qui veulent se lancer dans l’aventure du blogging ou dans la création d’un site internet, vous devez être patients avec les lecteurs, méthodiques et réguliers dans vos publications.