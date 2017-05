En colère, le fils de Michael Jackson prend une surprenante décision

Cela fait déjà Huit ans que Michael Jack­son est mort. Malgré le temps qui passe, le Roi de la pop est resté très présent dans le cœur de ses enfants. Mais c’est Prince Michael II, surnommé Blanket et âgé de 15 ans, qui semble le plus affecté par cette disparition.



Prince Michael II est le seul enfant biolo­gique de Michael Jack­son. Il est né le 21 février 2002.

Ce cadet des enfants de Michael Jackson a été traumatisé par la mort de son père en 2009. Un trau­ma­tisme terrible pour Blan­ket qui lui aurait laissé quelques séquelles.



Comme le confiait récemment une source proche de la famille Jack­son au maga­zine People, si ses ainés ont également connu leur lot de difficultés, Blan­ket est celui qui a le plus souffert de la disparition de son père : « Les enfants se comportent toujours comme si Michael les surveillaient d’en haut, mais c’est Blan­ket qui a vraiment eu le plus de mal à s’adapter à la mort de son père. Il était vraiment perdu et très en colère »



Le jeune garçon, qui vit désormais auprès de sa grand-mère Kathe­rine, a alors pris une décision radicale en changeant de prénom. Cette décision a été mise en exécution il y a un certain temps. Pour cet adolescent discret s’appelle désormais Bigi, le changement a été salutaire. Comme le rapporte le maga­zine améri­cain, l’adolescent demeure « encore timide lorsqu’il rencontre de nouvelles personnes ». Depuis le changement de prénom, le jeune homme semble avoir repris confiance en lui.



Aux dernières nouvelles, ce fils de Michael a décidé de se concentrer sur ses études, sur le sport mais aussi sur ses amis et sa trentaine de cousins. Des nouvelles rassurantes qui devraient apaiser Paris Jack­son. La jeune femme n’avait pas caché son inquiétude à la presse il y a quelques mois concernant Bigi. Heureusement, il semble que tout aille en réalité pour le mieux pour le petit dernier de la famille Jack­son.