Emmanuel et Brigitte Macron: Il a 39 ans et elle 63 ans et ils visent la présidence française

Anciennement son professeur de lettres



Quand Brigitte Auzières, son nom de jeune fille, était professeur de lettres au lycée La Providence d’Amiens, Emmanuel Macron était son élève très discipliné. Mais l’enseignante l’avait repéré avant qu’il ne suive ses cours.



En première, Brigitte et Emmanuel se retrouvent pour réécrire des pièces de théâtre. « L’écriture nous réunissait chaque vendredi et a déclenché une incroyable proximité », confie Brigitte. À 17 ans, Emmanuel Macron lui lance : « Quoi que vous fassiez, je vous épouserai ! » La suite, on la connaît : mariée et mère de trois enfants, Brigitte finit par divorcer. Le couple se marie en 2007 au Touquet.



Elle est sept fois grand-mère



Point important puisque l’ex-ministre de l’Economie n’aurait jamais souhaité d’enfants pour pouvoir se consacrer à sa carrière. Brigitte Macron est « 7 fois grand-mère, selon Paris-Match. En plus; elle adore ses petits-enfants et c’est un élément de sérénité ». Elle affirme : « Il y a une complicité évidente. On sent des rapports très forts, très profonds.



Un soutien de taille pour son époux



Brigitte Macron a abandonné sa carrière d’enseignante pour se consacrer entièrement à son mari et l’aider dans sa carrière politique. Elle peut donc le suivre dans ses déplacements, participer parfois à ses réunions et veiller à ses côtés jusque tard dans la nuit.



Alors qu’il tenait un meeting mercredi 8 mars au théâtre Antoine à Paris, Emmanuel Macron a fait monter sa femme, Brigitte, sur scène à ses côtés. Et en a profité pour éclaircir le rôle qu’elle occuperait en cas de victoire, le 7 mai prochain. Il a ainsi déclaré « Elle aura à ce moment-là, ce rôle, cette place, cette exigence, pas dissimulée, pas derrière un tweet ou une cachette. Elle l’aura à mes côtés. »



Rappelons que l’écart d’âge du couple Macron a défrayé la chronique mais aussi de vives critiques de la part de certains Français. Après Hollande qui a offert « la première copine de France », Macron pourrait donner à la France une septuagénaire comme première dame.