Emmanuel Macron révèle pourquoi il n’a jamais eu d’enfants

Plusieurs candidats à la prochaine élection présidentielle française ont des enfants. Ce sont entre autres, Marine Le Pen a trois enfants, François Fillon en a cinq, Benoît Hamon deux, et Jean-Luc Mélenchon a une fille.



Par contre, un des candidats n’a pas encore eu d’enfants. Il s’agit d’Emmanuel Macron, le leader d’En Marche. Il était l’un des invités sur C8 dimanche 19 mars dans l’émission « Présidentielle : les candidats au tableau ! » Avec Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Benoît Hamon, il est l’un de ceux qui avaient accepté de se plier aux questions des enfants sur l’élection présidentielle qui aura lieu en mai prochain…



Pour Emmanuel Macron, l’une des pertinentes questions des enfants fut « Ça ne vous manque pas d’être père ? » Très à l’aise devant les écoliers, le leader du mouvement En Marche ! a répondu franchement, sans se laisser décontenancer par cette question sur sa vie privée. Il a donné la raison pour laquelle il n’a jamais eu d’enfants avec Brigitte Trogneux, son épouse: » C’est un choix que j’ai fait. Brigitte, ma femme, avait trois enfants quand je l’ai connue : des grands et des plus petits, on s’est posé la question et j’ai considéré que le plus important était qu’on élève bien les enfants, qu’on les aime… Moi j’ai sept petits-enfants. »



Face aux grands yeux des écoliers et à leurs regards étonnés, le candidat à la présidence de la République poursuit : « Il y a plein de familles différentes aujourd’hui. Il y a des gens qui divorcent, donc il y a des familles recomposées. Il y a des parents de même sexe, ça existe. »



Toujours avec des mots très simples, Emmanuel Macron ajoute : « Il y a plusieurs types de familles. Ce qui compte, c’est qu’il y ait à chaque fois un projet d’amour, qu’il y ait un projet de vie. Le plus insupportable, c’est une famille où les gens ne s’aiment pas. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir d’enfant car cela aurait été un choix un peu égoïste. » Et de conclure : « Ça ne me manque pas car j’aime les enfants de Brigitte comme si c’était les miens. » Après tout, quelle que soit la raison de son choix, qui a dit que l’on devait obligatoirement avoir des enfants pour être épanoui dans la vie ?