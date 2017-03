Emmanuel Issoze Ngondet - Affaire Mborantsuo : «Occupez-vous de vos oignons !»

On s’y attendait. La réponse des autorités gabonaises après la révélation, mercredi 22 mars 2017, par l’hebdomadaire Le Canard enchaîné de l’ouverture en France, en 2014, d’une enquête préliminaire visant Marie-Madeleine Mborantsuo est tombée. Elles demandent aux autorités judiciaires françaises d’aller voir ailleurs et de s’occuper de leurs affaires. «Les enquêteurs français n’ont pas d’autres choses à faire que d’enquêter sur la vie des personnalités gabonaises ?», s’est interrogé, samedi 25 mars, Emmanuel Issoze Ngondet sur Radio France international (RFI). L’interrogation du Premier ministre, plutôt maladroite, cache mal l’agacement et la gêne des autorités gabonaises devant cette affaire qui mêle gros sous et pouvoir, au point que l’opposition y voit un lien avec les décisions prises ces dernières années par la présidente de la Cour constitutionnelle, notamment celle ayant permis à Ali Bongo, son «beau-fils», de rempiler à la tête du pays.



«Je conseillerais plutôt les enquêteurs français à s’intéresser davantage à ce qu’il se passe en France. Je ne pense pas qu’il est sage de voir des juges d’un pays s’intéresser aux faits, s’ils sont avérés, qui se sont déroulés dans un autre pays», s’est encore exprimé Emmanuel Issoze Ngondet, comme pour signifier à la France que Marie-Madeleine Mborantsuo n’a de comptes à rendre qu’à la justice gabonaise. Faux ! S’il a évoqué «la compétence territoriale» qui, selon lui, devrait prévaloir dans l’affaire supposée de blanchiment de capitaux, Emmanuel Issoze Ngondet a feint d’oublier que certains des biens immobiliers, dont l’acquisition est douteuse se trouvent bien en France.



C’est d’ailleurs dans l’un d’eux, un appartement dans un hôtel particulier de Versailles, que les enquêteurs ont saisi 100 000 euros en liquide, soit près de 65,6 millions de francs CFA. «Circulez, il n’y a rien à voir !», semblent pourtant rétorquer les autorités gabonaises, qui se doutent bien que l’Agence nationale d’investigation financière (Anif), l’équivalent gabonais du Trafin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, un organisme du ministère français de l’Economie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent) n’osera pas s’intéresser à la question.



L’enquête préliminaire visant Marie-Madeleine Mborantsuo est liée à d’importants mouvements d’argent sur ses comptes bancaires supposés à Monaco, au Canada, au Luxembourg et au Liban. Le parquet financier français s’intéresse également au patrimoine immobilier de la présidente de la Cour constitutionnelle, que l’on soupçonne d’être propriétaire d’appartements à New York (Etats-Unis), en Afrique du Sud et en France.



