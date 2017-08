Emilie Broussouloux : La compagne de Thomas Hollande sublime en bikini

En vacances en Indonésie, elle fait sensation...



En 2016, après sa rupture avec Joyce Jonathan, Thomas Hollande avait de nouveau trouvé l'amour dans les bras d'Emilie Broussouloux. Depuis, le fils de l'ancien président de la République François Hollande et la journaliste sportive semblent filer le parfait amour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme a, en plus d'avoir conquis le coeur de l'avocat, séduit bon nombre d'internautes.



Alors qu'elle a quitté la France pour se ressourcer en Indonésie, Emilie Broussouloux a partagé sur les réseaux sociaux quelques photos de son séjour paradisiaque. Ainsi, la belle animatrice a dévoilé sa silhouette de rêve en maillot de bain blanc au bord d'une piscine, puis en bikini sexy lors d'une balade en mer. Des clichés qui ont fait l'unanimité auprès de ses followers : "Trop mignonne comme d'habitude", "Sublime, radieuse, magnifique...", "Ton sourire et ta beauté illuminent cette photo bisous jolie Emilie", "Quelle jolie sirène."



Après s'être prélassée au soleil, Emilie Broussouloux fera son retour à l'antenne. Comme elle l'a annoncé sur Instagram, elle sera aux commandes d'un "nouveau magazine de découverte" sur France 3 et France 3 régions, et ce dès la rentrée.



