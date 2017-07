Elle passe des heures au téléphone avec son ‘’amant’’

J'ai 36 ans et père de 2 merveilleux enfants en bas âge. Je suis avec ma femme que j'ai connue très jeune, depuis 12 ans. Elle avait 16 ans et moi 23 ans.



Mon histoire est toute récente, le 29 Janvier dernier dans la nuit et en allant me coucher alors que ma femme s'était endormie, j'ai récupéré mon téléphone qui était posé sur la table de chevet pour mettre l'alarme réveil dessus. En le prenant dans les mains et en l'allumant je tombe sur un site de jeu de cartes. Ma femme s'est inscrite sur ce forum en Août dernier pour pouvoir jouer en ligne dans les moments où je ne suis pas là pour ne pas s'ennuyer. En m'approchant de plus près, je vois que quelqu'un lui avait envoyé des messages privés. Je décide de les ouvrir et la à ma grande surprise je commence à en lire certains. " Tu peux me réveiller demain matin à 9h " OU " Tu vas à la douche ? Tu m'invites avec toi ? "



Etant un peu abasourdit et ne comprenant pas si c'est du lard ou du ‘’cochon’’, je réveille ma femme en lui demandant la nature de ces messages. Elle se lève en me disant " Tu vas m’embêter longtemps, il est tard, et de toute façon tu t'inquiètes pour rien "



Sauf que 5 min après sur le canapé, elle qui d'habitude est très agressive avec moi lorsque je lui parle de mes craintes ou autres, elle se met à pleurer comme si j'avais découvert quelque chose que je ne devais pas. Pour tout vous avouer, c'est ce qu'il m’a mit la puce à l'oreille...



Elle est rester calme toute la conversation, m'a même dit que c'est moi qu'elle aimait et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète car c'est un ami de jeu et rien de plus. Quelques heures plus tard elle partit se coucher mais une grosse appréhension me prit.



J'ai décidé d’éplucher facture du téléphone fixe et de mon portable puisque c'est elle qui l'a toute la journée pour le travail.



Et là je suis tombé de haut, depuis presqu’un an, elle est en contact avec cette personne, elle lui a donné mon numéro de portable, du fixe et lui a envoyé des SMS à ne plus arriver à les compter…



Je lui dit que je ne comprenais pas toujours pourquoi elle a eu besoin de contacter quelqu'un qu'elle ne connait pas en lui donnant mon N° de portable et de fixe sachant que sait on jamais ce qui peut arriver.



En faite, depuis des mois, sans le faire exprès, je l'ai laissé de coté car je jouais à des jeux en ligne le soir et que je ne m'occupais plus d'elle et donc pour pouvoir parler de ce qu'elle ressentait, elle a discuté de ses problèmes avec lui car cette personne là avait les mêmes problèmes de son coté avec sa femme.



Ils avaient besoin de s’appeler quasi tous les jours ainsi que des SMS. Consciente que cela m'affecte énormément, elle s'est excusée et m'a dit qu'elle ne recommencera plus jamais, pour notre couple et surtout nos 2 enfants.



Depuis ce jour, c'est le calme plat entre ma femme et moi, nous avons quelques projets en famille et en couple mais je vous avoue que je n'ai plus confiance en elle, j'ai la haine et ça me bouffe l'esprit tous les jours.



Moi je voudrais que petit à petit elle me dise réellement tous ce qu'il s'est passé car j'ai le cafard aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, je l'aime toujours autant, je la désire comme au premier jour, j'aime mes enfants plus que tout au monde mais c'est très dur à supporter au quotidien.



S'il vous plait, aidez moi un peu et donnez moi de bons conseils avant que je fasse des choses que je pourrai regretter plus tard.’’



Ferdinand



Réponse



Cher Ferdinand, je pense bien qu’au lieu d'avoir cette relation virtuelle avec cet homme, votre femme aurait du vous expliquer son mal être. Heureusement qu’il y a eu plus de peur que de mal. Mais à l’avenir, faites attention. Ce n’est pas intéressant de vouloir fouiner la vie de votre femme, même si c’est votre téléphone qu’elle utilise.



Vous aussi, vous êtes fautif de ce qui vous est arrivé. Vous vous êtes mal comporté en la délaissant dans ses soirées on line. Les jeux online sont addictifs et sources de sacrés problèmes dans les couples. D'autre part on ne se réfugie pas dans un jeu online sans raison… Donc je crois qu’il doit bien avoir une cause…



Qu'est ce que vous devez faire ? eh bien arrêtez de jouer le soir, profitez de ce temps pour essayer de recréer des liens avec votre femme...Nous pouvons tous faire des erreurs, l'essentiel c'est de ne pas en faire trop souvent... merci et surtout du courage!