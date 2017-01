Elle marche topless dans une rue bondée de Londres: qui la remarquera? vidéo

"Ça passe assez inaperçu selon moi", plaisante Kelly Klein dans le Daily Mail.



Kelly Klein, un modèle britannique, a relevé le pari sans complexe. Pendant dix minutes et malgré un froid quasi polaire, elle a déambulé topless sur la Kensington High Street, l'une des rues commerçantes les plus bondées de Londres.



19 personnes surprises

"Se promener comme ça vous refroidit vraiment. Pour le reste, ça passe assez inaperçu selon moi", plaisante Kelly Klein, qui a eu besoin d'une session de bodypainting de deux heures pour arriver à ses fins.



Comme on peut le voir sur la vidéo, 19 personnes regarderont Kelly Klein avec "surprise".



Sans pantalon à Londres

"Parfois, j'ai même oublié que je ne portais aucun vêtement. Mais les gens qui vous regardent avec insistance sont là pour vous le rappeler", ajoute la modèle britannique.



Au mois de décembre dernier, Kelly Klein s'était déjà promenée dans le centre de Londres sans pantalon (voir sous l'article).