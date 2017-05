Elle mange 2 dattes par jour, ce qui lui arrive est incroyable

Les dattes sont parfaites pour les activités sportives grâce à leur teneur élevée en glucides. Leur richesse en fibres alimentaires favorise la bonne digestion et la régularité intestinale. Les dattes contiennent plusieurs nutriments et doivent être incluses dans notre alimentation quotidienne. Voici les bienfaits de consommer 2 dattes par jour.



Voici ce qui arrive à votre corps quand vous consommez des dattes :



1 – Elles améliorent la digestion et traitent les troubles intestinaux : Les dattes contiennent 57% de fibres insolubles et 43% de fibres solubles qui ont un effet laxatif et sont très efficaces pour la digestion et la prévention de la constipation. Ce fruit retient l’eau dans le côlon pour faire augmenter le volume et le poids des selles et faciliter leur évacuation par la suite. Les dattes sont également riches en potassium qui est efficace pour contrôler la diarrhée.



Les dattes contiennent également des oligo-éléments qui préviennent les maladies cancéreuses et selon les scientifiques, les cas de cancer des intestins se font très rares dans les pays qui consomment beaucoup cet aliment.



2 – Elles réduisent l’hypertension artérielle et sont bonnes pour le cœur : Les dattes contribuent à la dilatation des vaisseaux sanguins et à la diminution des risques d’AVC grâce à leur richesse en magnésium. Elles contiennent également du potassium qui aide à réduire et à réguler la pression artérielle et permet de ralentir l’accumulation de corps gras sur la paroi des artères.



La consommation des dattes est conseillée pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Un jus de dattes le matin réduit l’accumulation des lipides et booste l’énergie.



3 – Elles traitent l’anémie : Les dattes sont très bénéfiques pour les personnes qui souffrent d’anémie. Elles sont très riches en fer, qui est essentiel pour la production des globules rouges. Ce minéral permet également de transporter l’oxygène des poumons dans le reste des cellules de l’organisme. Le fer est directement lié à la santé et au développement du cerveau.





Pendant la grossesse ou la menstruation, il est conseillé aux femmes de manger des aliments riches en fer, notamment les dattes, le chocolat et les haricots rouges. Une consommation de 100 grammes de dattes contient 0,90 g de fer, soit 11% de l’apport quotidien recommandé.



4 – Elles améliorent le travail du cerveau : Parmi les bienfaits des dattes, leur richesse en phosphore et en vitamine B6 qui permettent au cerveau de mieux fonctionner. Elles stimulent les capacités intellectuelles et développent la mémoire.



5 – Elles sont bonnes pour la santé des yeux : Les dattes contiennent la zéaxanthine et la lutéine qui réunies sont très efficaces pour la santé des yeux. Elles aident à entretenir la vision et à prévenir sa détérioration. La lutéine permet de protéger l’œil et la macula des dommages externes (lumière bleue, lumière ultraviolette…). De plus, les dattes sont une bonne source de vitamine A1, qui améliore la vue en favorisant la régénération de la cornée.



6 – Elles augmentent la libido : Parmi les aliments qui stimulent la libido, on trouve les dattes qui apportent une grande quantité d’énergie et augmentent le désir sexuel. Les dattes comportent également des acides animés, qui sont connus pour leur effet positif sur la libido des hommes (augmentent l’endurance).

Prenez quelques dattes, trempez-les dans un verre rempli de lait de chèvre et laissez reposer toute la nuit. Ensuite, mixez-les avec le lait et buvez le mélange le matin.



7 – Elles facilitent la perte de poids : Les dattes sont très faibles en calories (23 calories pour une datte moyenne) mais très riches en glucides. Elles offrent une sensation de satiété tout au long de la journée et facilitent le travail des muscles pour ainsi brûler beaucoup de calories lors des activités sportives.



8 – Elles soulagent la douleur : Grâce à leur teneur en magnésium et à leurs propriétés antibactériennes, les dattes sont idéales pour soulager les douleurs et traiter les infections. Le magnésium ainsi que le sélénium, le manganèse et le cuivre contenus dans les dattes sont très essentiels pour la santé de nos os.





Les dattes sont une bonne source d’énergie, de vitamines et de minéraux qui ont d’excellents avantages et bienfaits pour la santé. N’hésitez pas à en consommer, à condition de ne pas dépasser les portions journalières définies (approximativement 5 dattes par jour).



