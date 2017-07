Elle force son compagnon à lui faire l'amour ...et lui coupe le pénis

Très mauvaise mésaventure pour un homme qui refuse de se marier avec celle qui a partagé sa vie durant 4 ans.



Les faits se sont déroulés il y a quelques jours dans la région de Sanjay Gandhi, en Inde, rapporte faitsdivers.org. Le site explique que la jeune femme, âgée de 23 ans, a demandé à son compagnon si ce dernier voulait se marier avec elle. Mais la réponse de l’homme est un non catégorique. Une réponse qu’il n’aurait pas dû donner.



Le site explique que folle furieuse, la jeune dame a obligé son compagnon à lui faire une dernière fois l’amour dans la salle de bain, le menaçant «des conséquences désastreuses» au cas où il refusait.



« Puis, juste après le rapport sexuel, elle s'est saisie d'un couteau de cuisine et lui a coupé le pénis. Grièvement blessée, la victime s'est échappée du domicile poursuivi de sa compagne armée d'un couteau. Les voisins, témoins de la scène, ont prévenu les secours. Le trentenaire a été conduit aux urgences. On ignore pour l'instant son état de santé », rapporte la source.