Elle a perdu 15 kilos en 6 semaines en faisant ceci chaque soir avant d’aller au lit

Les causes et les conséquences de la graisse abdominale :



La graisse abdominale peut s’accumuler à cause d’un régime alimentaire trop calorique, un manque d’activité physique, la prise de certains médicaments, un trouble hormonal, ou encore un facteur génétique.





En plus d’avoir un côté inesthétique, la graisse abdominale est également nocive pour la santé. En effet, elle ne se limite seulement à se loger sous la peau mais enveloppe également les organes internes ce qui la rend tout à fait dangereuse. Elle peut entrainer des maladies cardiovasculaires ou le diabète.



La perte de poids avec l’âge :



Généralement, plus on avance dans l’âge et moins notre corps est performant, notamment lorsqu’il s’agit de la perte de poids. Les hormones entrent dans ce processus et rendent plus difficile l’élimination de la graisse. Les femmes ayant dépassé les 40 ans éprouvent plus de difficultés à perdre du poids surtout dans certaines parties de leurs corps comme le ventre. En effet, la graisse abdominale est l’une des graisses les plus récalcitrantes à perdre. Voici un remède efficace pour vous aider à l’éliminer.



Comment perdre la graisse abdominale ?



Pour perdre du poids, deux solutions s’offrent à nous : une alimentation saine et la pratique régulière de sport. Un coach appelé Andrew Raposo a développé une méthode pour perdre du poids rapidement, voici ses conseils :





Buvez du thé au gingembre : Prendre un thé de gingembre avant d’aller au lit booste le métabolisme et le système digestif. Une petite racine de gingembre frais dans une tasse d’eau chaude fera l’affaire.

Consommez plus de potassium : La consommation de plus de potassium le soir aide à réduire le ballonnement du ventre et favorise le transit intestinal.



Ajoutez de la coriandre à vos plats : La coriandre aide à aplatir le ventre et faciliter la digestion.

Evitez de trop manger le soir : Il est recommandé d’arrêter de manger 2 à 3 heures avant d’aller au lit.

Pratiquez une activité physique : Même après une longue journée de travail essayez au moins de marcher 15 à 20 minutes.



Evitez les produits laitiers : Préférez le lait de chèvre ou le lait végétal.



Dégustez du chocolat noir : Avec un taux minimum de cacao 70%. Le chocolat noir stimule les bactéries utiles à la digestion.

Andrew Raposo conseille également une liste d’aliments à avoir chez soi en raison de leur richesse nutritive : il a privilégié certains aliments plus que d’autres, voici les différents types d’aliments et leurs sources de bienfaits :



Pour une source de protéines : Blanc de poulet, dinde, bœuf (ne pas dépasser 2 fois par semaine), œufs, saumon, poissons gras et fruits de mer.

Pour une source de bons gras : Huile d’olive, avocat, huile de coco, noix.

Pour une source de glucide : Patate douce, Quinoa.

Pour une source de vitamines et de minéraux : Fruits et légumes.

En plus de ces conseils, voici une recette amincissante et relaxante à déguster avant de dormir :



Ingrédients :



1 cuillère à café de miel bio

1 cuillère à café de cannelle

1 tasse d’eau bouillante

Dans la tasse d’eau chaude, ajoutez le miel et la cannelle et bien mélanger. Buvez ce mélange avant de dormir et débarrassez-vous de vos kilos superflus.



Bienfaits des ingrédients de la recette sur la perte de poids :

Miel : il est connu pour ses nombreuses vertus antitoxiques et curatives. Le miel est aussi efficace contre l’élimination de graisse durant le sommeil. Il participe à une bonne digestion en éliminant les déchets. Il prévient de cette façon l’accumulation de la graisse.



Cannelle : Grâce à son action chauffante – la thermogénèse-, cette épice brûle les graisses. En effet, elle augmente la température du corps qui puise dans ses réserves de graisses pour retrouver une température normale. La cannelle permet également de faciliter la digestion.



Eau chaude : Tout le monde connait les bienfaits indispensables de l’eau. Dans le cadre minceur, l’eau permet de booster l’activité de l’organisme.



Mise en garde :



La prise de la cannelle est déconseillée aux les femmes enceintes et aux enfants de moins de 2 ans. A consommer avec modération, car à forte dose elle provoque des palpitations et des nausées.



santeplusmag