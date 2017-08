Elections au Kenya: l’opposant Raila Odinga dévoilera sa stratégie mardi

Le discours de l’opposant Raila Odinga était clairement un discours pour maintenir la pression et pour garder ses partisans mobilisés.



Devant plusieurs centaines de supporters qui se trouvaient, pour certains, en face de lui, d’autres sur les toits ou encore dans les arbres, Raila Odinga a appelé à ne pas aller travailler lundi. S’adressant à ses supporters, il a assuré qu’il n’avait pas encore perdu, qu’il n’abandonnerait pas.



« Nous avions prévu que le pouvoir allait voler l’élection. Attendez maintenant que j’annonce la marche à suivre, mardi », a-t-il déclaré lors de son discours prononcé dans la ferveur.

Raila Odinga est arrivé à pied. Il a traversé une foule dense, avant de monter sur l’estrade.

« Uhuru Kenyatta doit partir » ; « Pas de paix », criaient les gens.



L’opposant a parlé en swahili, sans extrémisme dans la diatribe. Il a répété que les citoyens ont le droit de manifester pacifiquement. A un certain moment, lorsque les esprits étaient un peu échauffés, plusieurs fans ont imité le geste d’un revolver en train de tirer. Ils ont été tout de suite recadrés par les leaders.



Raila Odinga est reparti. Il a fendu la foule et devait se rendre à Mathare, autre bidonville de Nairobi, pour y rencontrer la famille d’une jeune fille tuée par une balle perdue, samedi, lors des émeutes.



Des incidents et troubles ont eu lieu, samedi, à Nairobi, mais le calme est revenu. On signale également le retour au calme à Kisumu, ville fief de Raila Odinga, dans l'ouest du Kenya où certains quartiers pauvres ont été secoués par des violences, après l'annonce, vendredi soir, de la victoire du président Uhuru Kenyatta.